Этот новый российский семейный кроссовер готов к суровым зимам

Бренд ESTEO выводит на рынок 6-местный внедорожник F-класса EXLANTIX ET8

Российский рынок пополнится новым флагманом: бренд ESTEO официально запускает свой премиальный внедорожник EXLANTIX ET8. Разработку этой модели вели в рамках долгосрочной стратегии, где главный фокус сделан на «зеленые» технологии и инновации.

Силовая установка здесь – последовательный гибрид (REEV). Что это дает? Суммарный пробег без дозаправки заявлен на отметке за тысячу километров. Основу системы составляет 1,5-литровый турбомотор TGDI, причем термический КПД этого агрегата доходит до 45,79%. Батарея, как уверяют разработчики, прошла адаптацию к серьезным морозам – ее характеристики не должны проседать даже в лютую русскую зиму.

Габариты, прямо скажем, внушительные: длина больше 5,2 метра, а база шасси – 3120 мм. За счет этого внутри без проблем размещаются шесть пассажиров. Тягу на все колеса распределяет интеллектуальный полный привод, а подвеска с амортизаторами CDC способна менять жесткость буквально на ходу – конструкторы обещают, что это подарит и драйв, и комфорт.

Экстерьер выполнен в сдержанной, но статусной манере. Плавные линии, симметричные пропорции – образ кажется уверенным и цельным. Сзади внимание привлекают фонари со сквозным дизайном и ромбовидным рисунком, а также высокий стоп-сигнал. За благородство внешнего вида отвечают хромированные элементы и огромные 21-дюймовые колеса.

Exlantix ET8

Салон – отдельная история. В центре – 30-дюймовый дисплей, который можно разбить на две независимые области. Разрешение картинки мультимедийки – 6K, плюс к этому голосовой помощник на ИИ. Пассажирам второго ряда тоже есть чем заняться: для них предусмотрен потолочный экран на 17,3 дюйма для развлечений. Через встроенный интернет доступны навигация и стриминговые сервисы.

Список опций звучит богато: аудиосистема на 23 динамика и сабвуфер общей мощностью более 2000 Вт, встроенный холодильник с сервоприводом в центральной консоли (настраивается от – 18°C до +50°C), а еще проекция HUD на лобовое стекло. В общем, ни о чем не забыли.

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