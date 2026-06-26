Внедорожник Tank 300 с другим кузовом замечен на улицах: особенности модификации

Старт продаж удлиненного Tank 300 Hooke Edition намечен на июль 2026 года

Удлиненную версию китайского внедорожника Tank 300 засняли без камуфляжа на городских улицах. Внешность модели теперь не секрет – до официального старта продаж, который, по слухам, намечен на июль 2026 года, остались считаные недели.

Новинка, известная под именем Hooke Edition, прошла долгий путь к серии. Еще в апреле 2025-го на Шанхайском автосалоне показали концепт. Через год, в январе 2026-го, закамуфлированный прототип уже гоняли по дорогам Внутренней Монголии. А к марту компания Great Wall официально оформила документы на гибридную версию в китайском минпроме. Чуть позже, в мае, в той же базе появилась карточка и бензинового исполнения. Тогда же автомобиль был заснят на испытательном полигоне GWM в Баодине, но кузов еще скрывал камуфляж.

И вот теперь в объективы фотошпионов попали уже товарные экземпляры. Как говорят местные инсайдеры, рыночный дебют модели в Поднебесной состоится совсем скоро – в следующем месяце.

Что изменилось внешне

От стандартного Tank 300 новая версия отличается не только длиной. В глаза сразу бросается вытянутая передняя часть, другой бампер и массивная решетка радиатора с крупной надписью «Tank» по центру. На крыше – обязательный сенсор LiDAR. Это намекает на то, что внедорожник получит современный комплекс ассистентов Coffee Pilot Ultra и сможет ездить с автопилотом по навигации (NOA).

Габариты тоже изменились. В длину машина тянет на 4886 мм, ширина – 1984 мм, высота – 1960 мм. Колесная база – 3010 мм. Если сравнивать с базовой версией, то новинка длиннее на 126 мм, шире на 54 мм и выше на 57 мм. Расстояние между осями увеличилось на целых 260 мм. Интересно, что визуально прибавка в длине заметна в основном по вытянутым передним крыльям.

Технические метаморфозы

С ходовой частью тоже произошли важные перемены. Правда, пока они касаются только бензиновой версии Hooke Edition. В ней переднюю подвеску полностью переработали: независимую двухрычажную схему заменили неразрезным мостом. Сзади установили такой же неразрезной мост. За счет этого уменьшились свесы, что должно помочь увереннее чувствовать себя на серьезном бездорожье. А вот гибридный вариант такой подвески, к сожалению, не получил – несмотря на удлиненный нос.

Какие двигатели предложат

Благодаря регистрации в каталоге минпрома Китая картина по моторам проясняется. Базовым бензиновым агрегатом будет 2-литровая турбочетверка мощностью 238 лошадиных сил. Для тех, кому нужно серьезнее, есть топ-версия с 3-литровым V6 с турбонаддувом, выдающим 360 сил. Обе версии ограничены максималкой в 170 км/ч. Ранее ходили слухи про 2,4-литровый турбодизель на 186 л.с., но пока в сертификационных документах его нет.

Про гибриды и российские перспективы

Гибридная модификация может комплектоваться двумя разными системами – Hi4-T или Hi4-Z. В основе обеих – 2-литровый турбомотор на 252 силы. Информации об электродвигателях в документах минпрома нет, но общие характеристики известны. Версия Hi4-T – это классический гибрид для бездорожья: бензиновый мотор работает в паре с электродвигателем на 408 л.с., установленным между ДВС и 9-ступенчатым автоматом. Полный привод здесь классический, с блокировками дифференциалов. Емкость батареи – 37,1 кВт·ч, что дает около 105 км чисто электрического хода.

Система Hi4-Z больше заточена под асфальт. ДВС здесь сочетается со сложным электроприводом и 3-ступенчатой гибридной трансмиссией. Сзади – еще один электромотор. У этой схемы нет жесткой связи между передней и задней осями. Общая мощность системы достигает 864 л.с., а батарея на 59,6 кВт·ч позволяет проехать на электротяге до 200 километров.

По данным «Китайских автомобилей», в компании Great Wall все еще рассматривают возможность вывоза удлиненного Tank 300 на российский рынок. Скорее всего, для нас это была бы чисто бензиновая версия с двумя неразрезными мостами, без гибридов. Источники полагают, что у этой модели слишком узкая ниша – любители мощных внедорожников вроде Jeep Wrangler. Решение пока не принято, и шансы на появление Hooke Edition в России, увы, выглядят не очень высокими.

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