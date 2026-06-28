Новый российский кроссовер с полным приводом уже на рынке: что о нем известно

Старт продаж Esteo MX в России: 197 л.с., полный привод

Холдинг АГР неожиданно быстро перешел от анонсов к делу – на петербургском заводе уже стартовала сборка кроссоверов Esteo MX. Более того, компания открыла на них предзаказы. Выбор у будущих владельцев, правда, небольшой: всего две комплектации, «Премиум» и «Флагман». Как пояснили в пресс-службе, разница между ними заключается в аудиосистеме, наборе опций и размере колесных дисков. Никаких принципиальных отличий по двигателю или приводу нет.

Esteo MX

Под капотом у новинки двухлитровый турбомотор, выдающий 197 лошадиных сил. Работает он в паре с 8-диапазонным автоматом и системой полного привода. Максимальная скорость – 210 км/ч, а заявленный расход в смешанном цикле составляет 9,2 литра на сотню. Для машины таких габаритов и мощности это вполне адекватный показатель. Электроника предлагает аж семь ездовых режимов, а в подвеске инженеры применили алюминиевые рычаги и гидроопоры, чтобы снизить вес и улучшить плавность хода.

Мелочей, которые делают жизнь комфортнее, в машине хватает. Кузов полностью оцинкован снаружи, объем бачка омывателя увеличен до 7 литров, а камера заднего вида умеет очищаться автоматически. Передние кресла оснащены электроприводами и многозонным массажем. В зависимости от комплектации устанавливается аудиосистема Boya Melody – с сабвуфером и 14 или 21 динамиком.

Интерьер Esteo MX

Отдельная фишка – мультимедийный экран для переднего пассажира. Он подключается к собственному Bluetooth-каналу, так что можно смотреть кино или слушать музыку в наушниках, не мешая водителю. Климат-контроль регулируется физическими кнопками – без сенсорных мучений и бесконечных тычков в экран. Боковые стекла спереди двойные, что ощутимо улучшило шумоизоляцию в салоне, особенно на трассе. Кузов предлагают в трех цветах: белом «Аструм», черном «Сагиттариус» и сером «Фантом». Внутри можно выбрать между черным или коричневым интерьером.

Светотехника состоит из 472 независимых светодиодов, а общая длина световых линий достигает 3,5 метра. Высокопрочная сталь в кузове занимает 85%. Набор электронных помощников тут вполне солидный: адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, автоматическое экстренное торможение и ассистент перестроения. Все это завязано на сонары, радары и камеры. Вдобавок – штатная телематика, так что за машиной можно следить удаленно.

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