Европейцы все чаще выбирают китайские авто: названы главные причины популярности

Доля китайских автомобилей на рынке Европы в мае впервые превысила 10%

В мае на долю китайских автомобилей на европейском рынке впервые пришлось более 10% от всех продаж. Такую статистику приводит Bloomberg, ссылаясь на исследование аналитической компании Dataforce.

Потребители все активнее выбирают модели, где за меньшие деньги предлагаются лучшие характеристики. Особенно это заметно в сегменте гибридов и подключаемых гибридов. Например, модель MG S9 – один из таких представителей. В прошлом месяце почти каждый четвертый новый гибрид в Европе был китайским.

Аналитик Dataforce Джулиан Литцингер объясняет: китайские производители раньше других уловили, что европейцы пока не готовы полностью пересесть на электромобили, а значит, быстрее адаптировали свои модельные ряды. По его мнению, за те же деньги китайские бренды дают покупателю намного больше.

Эксперт добавляет: выбирая MG S9 вместо немецкого VW Tayron, покупатель может не только серьезно сэкономить, но и получить машину с большей мощностью. И все это при высоком качестве сборки.

Бурный рост продаж особенно бросается в глаза в Великобритании, несмотря на действующие там пошлины. Местные потребители активно раскупают BYD, MG, Omoda и Jaecoo. Модель Jaecoo 7 от Chery Automobile Co. и вовсе попала в четверку самых продаваемых в мае, а общая доля китайских брендов уже превысила 16%. В Италии, Испании, Франции и Германии похожая картина – китайские машины быстро завоевывают рынок.

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