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Смертельная геометрия: как высота капота внедорожников убивает пешеходов

Анализ NYT связал бум внедорожников с тысячами жертв на дорогах

Новое исследование, основанное на данных американской статистики ДТП, выявило тревожную закономерность: стремительный рост популярности кроссоверов, внедорожников и пикапов напрямую влияет на увеличение смертности среди пешеходов.

Журналисты The New York Times проанализировали статистику за период с 2016 по 2024 год и пришли к выводу, что виной тому не только ошибки водителей, но и изменившаяся геометрия современных автомобилей.

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Оказывается, каждый дополнительный сантиметр высоты передней части машины кратно увеличивает риск летального исхода при наезде. Если раньше удар приходился в основном на ноги и таз, позволяя телу «перекатиться» через капот, то сейчас высокий и крутой передок бьет прямо в корпус и голову. В результате пешеходы чаще падают не на капот, а под колеса, что делает столкновения практически смертельными.

Кроме того, массивные кузова и толстые стойки крыши создают огромные слепые зоны, скрывая людей прямо перед машиной. По оценкам издания, именно эти конструктивные особенности стали причиной примерно трех тысяч дополнительных летальных исходов за указанный период. И это, подчеркивают аналитики, довольно скромные цифры, так как многие аварии на парковках и во дворах просто не попали в официальную статистику.

Конечно, исследователи признают, что на ситуацию влияют и скорость, и состояние дорог, и даже погода. Однако тренд очевиден: автопроизводители, гоняясь за безопасностью пассажиров при опрокидывании, создают все более высокие и тяжелые машины, забывая о тех, кто находится снаружи. Хотя современные системы экстренного торможения могли бы исправить положение, их эффективность пока сильно разнится.

Теперь эксперты и регулирующие органы вновь заговорили о том, что пора пересмотреть стандарты безопасности, заставив индустрию искать баланс между защитой водителей и жизнями пешеходов.

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