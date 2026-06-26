Принят проект закона, призванного снизить напряжение на топливном рынке РФ

Госдума РФ приняла проект закона, призванного увеличить поставки топлива на АЗС

Госдума одобрила пакет изменений в Налоговый кодекс – эти меры призваны снизить остроту ситуации на российском рынке топлива. Благодаря нововведениям в стране планируют нарастить выпуск бензина и завозить его из-за границы по более низким ценам. Если закон окончательно примут, его положения начнут действовать задним числом – с 1 июня.

В основе реформы два ключевых пункта. Первый касается малых и средних НПЗ, а также нефтебаз, которые производят высокооктановый бензин (от АИ-92 и выше) методом смешивания прямогонного бензина с другими компонентами. Им предоставят налоговый вычет по акцизу на тот объем сырья, который ушел на выпуск топлива. Раньше, по сути, производители платили акциз дважды: сначала за прямогонный бензин, потом уже за готовый продукт. Вдобавок такие компании смогут получать демпфер – субсидию за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных.

Хотя смешивать компоненты для получения бензина в России никогда не запрещалось, особых стимулов для этого бизнеса не существовало. Наоборот, были свои минусы – высокое содержание серы и короткий срок хранения, всего несколько недель. Теперь же стимулы появились, что, по идее, должно насытить внутренний рынок. Назвать точные объемы такого производства пока сложно, но, по всей видимости, предложение может вырасти примерно на 5%.

Дмитрий Гусев, зампред Наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер», в интервью «РГ» назвал это решение самым действенным. По его словам, в период летнего спроса это позволит увеличить выпуск топлива и сбить цены, причем эффект может проявиться уже через 7-10 дней после принятия поправок. Эксперт уверен: наращивание выпуска купажированного бензина остановит и даже снизит цены в наиболее проблемном сегменте – на независимых АЗС, а их в России больше половины.

Вторая важная новация – демпфер теперь смогут получать импортеры бензина. Раньше такая возможность была только у российских и белорусских НПЗ. Схема расчета простая: берется разница между индикативной оптовой ценой (которую государство устанавливает на год) и экспортной стоимостью топлива. Для российских заводов результат умножают на коэффициент 0,68. Для импорта из стран ЕАЭС коэффициент составит 0,9. Для поставщиков из других государств придумали отдельную формулу, которая привязана к индикативной цене бензина на индийском рынке с учетом транспортных расходов.

Привязка к Индии дает понять, откуда ждут основной поток импортного бензина. Демпфер позволит компенсировать разницу между зарубежным и отечественным топливом. Без этого был бы серьезный риск, что поставки из дальнего зарубежья резко взвинтили бы цены в опте и рознице. Ведь азиатское топливо, как правило, дороже нашего хотя бы потому, что его производители импортируют нефть (в том числе российскую), плюс добавляется стоимость доставки.

Минус для бюджета

Есть и обратная сторона – все эти выплаты лягут на федеральный бюджет. Как отметил гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин, по сути, государство будет дотировать импорт топлива. В целом такое решение было вполне ожидаемым, ведь мировые цены на нефтепродукты пока не вернулись к январским показателям.

В апреле и мае выплаты по демпферу перевалили за 200 млрд рублей ежемесячно. Выше они были только в отдельные периоды 2022 года. С учетом новых правил и сохранения высоких зарубежных цен на топливо, по итогам июня эта цифра может стать еще больше.

Что касается сроков, когда рынок реально почувствует импорт, – речь идет о трех-четырех неделях. Терешкин подчеркивает: значимость механизма будет сильно зависеть от того, сколько топлива реально завезут. А это, в свою очередь, упирается в загрузку индийских НПЗ, у которых в начале ближневосточного кризиса стало меньше сырья.

Сергей Фролов из NEFT Research считает, что любые дополнительные объемы – это плюс для рынка, откуда, по разным данным, выпало около четверти производства. Но, предупреждает он, не стоит ждать, что эти меры компенсируют существенную часть дефицита. Скорее всего, эффект будет быстрым, но ограниченным. Проблема во многих регионах упирается не в наличие топлива, а в логистику. Да и цены на самих АЗС вряд ли серьезно изменятся – их рост сдерживает государство. Компаниям, особенно независимым сетям, приходится закупать дорогое топливо и искать способы его доставки, не повышая стоимость на колонке.

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