В Россию привезут новый Audi A6 Allroad: сколько он будет стоить

Стала известна цена и сроки появления в России нового Audi A6 Allroad

Презентация обновленной Audi A6 Allroad, состоявшаяся 16 июня, не прошла незамеченной для российских поклонников марки. Редакция Autonews.ru опросила ключевых игроков рынка, чтобы выяснить перспективы появления универсала в стране и хотя бы примерный ценник.

В дилерском центре «Ауди Центр Таганка» рассказали, что ждать машину в шоурумах стоит не раньше осени. Производство, по их словам, еще толком не развернуто, но это не мешает потенциальным клиентам уже сейчас интересоваться новинкой. «Им только представили, производство толком еще не началось, но уже сейчас нам звонят поклонники модели и спрашивают, когда можно будет купить», – поделился представитель центра.

Audi A6 allroad TDI quattro

Схема поставок, по его словам, стандартна: дилер заранее узнает доступные цвета и комплектации, выкупает машины в Европе и только потом выставляет их на своих площадках. На каждую партию уходит порядка трех месяцев.

А вот в сети «Рольф» настроены более оптимистично. Если европейские старты продаж начнутся осенью, логистика позволит привезти первые экземпляры в Россию уже через 45 дней. Такой срок назвали в компании, подчеркнув, что готовы действовать оперативно.

Audi A6 allroad TDI quattro

Ценник и немецкое происхождение

Что касается денег, то оценки разнятся, но оба дилера называют суммы с несколькими нулями. В «Ауди Центр Таганка» подсчитали: с учетом логистики, растаможки, утильсбора и оформления машина обойдется примерно в 14,5 млн рублей. Менеджер центра пояснил, что новый Allroad, как и прежде, собирается исключительно в Германии – дешевых китайских версий не предусмотрено. «Allroad всегда производился в Германии, новое поколение тоже будет немецким. Отсюда и такой ценник», – добавил он.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи ESTEO MX стартуют летом 2026 года в дилерском центре АвтоСпецЦентр Химки.