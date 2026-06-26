Ученый рассказал, как сэкономить на бензине летом

Ученый Чекулаев посоветовал заправляться утром или вечером для экономии топлива

Сэкономить на топливе в жаркую погоду можно не только исправной техникой, но и простой привычкой – выбирать для визита на АЗС утро или вечер. Причина в физике: температура меняет свойства бензина. Такое объяснение дал Игорь Чекулаев, младший научный сотрудник лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения.

По его словам, летом расходы на бензин ощутимо растут, но многие водители могут снизить их, не жертвуя комфортом. Тут важно не столько заучивать правила, сколько понимать процессы. Ключевые приемы, которые помогут: плавная езда без рывков, контроль давления в шинах, грамотное планирование маршрута, своевременное обслуживание машины и, конечно, выбор времени на заправке.

Чекулаев пояснил: чем прохладнее на улице, тем меньше испаряется бензин – соответственно, в бак попадает больше горючего. Плюс при размеренном движении двигатель работает на меньших оборотах, что тоже сокращает расход.

Миф про кондиционер

Распространенный совет отключать кондиционер, как оказалось, панацеей не назовешь. Все зависит от ситуации. Если стоишь в пробке – да, отключение климат-контроля дает экономию. А вот на скорости открытые окна, наоборот, вредят: ухудшается аэродинамика кузова, машине требуется больше энергии, и общий расход все равно растет. По мнению специалиста, такой подход не даст серьезной выгоды.

Ранее «За рулем» рассказывал, что делать в случае заправки плохим бензином.