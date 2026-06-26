Новый брутальный кроссовер появится в России

Кроссовер, ранее анонсированный как iCaur V27, появится в РФ под брендом Esteo

Российский холдинг «АГР» и компания Defetoo объявили о запуске флагманского внедорожника сегмента E-SUV – он получил имя Esteo V27 (а не Neus, как предполагалось ранее).

Судя по опубликованному тизеру, это модель, ранее анонсированная в России как iCaur V27, а в Китае известная под названием iCar V27 – данный бренд принадлежит Chery. Сообщается, что Esteo V27 станет флагманом целой линейки Esteo V-серии. Напомним, у исходного iCar в модельном ряду есть «младшие» модели V23 и V25; вся линейка – это последовательные гибриды (REEV), где ДВС выполняет роль зарядного генератора, а колеса вращаются электромоторами.

Сообщается, что производство автомобилей Esteo V-серии будет организовано на одном из автомобильных заводов холдинга «АГР». Информацию о первой модели V-серии, сроках старта продаж и дилерской сети обещают раскрыть в ближайшее время.

Ранее «За рулем» рассказал о подготовке iCaur V27 к российским условиям.