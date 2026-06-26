Тысяча машин, тюнинг и дрифт — все это на юбилейном фестивале «Всё по Классике»

Фестиваль «Всё по Классике» состоится в ЦТВС Москва 4 июля 2026 года

«Всё по Классике» в этом году развернется на площадке ЦТВС Москва 4 июля 2026-го. Десятый, юбилейный фестиваль обещает превратить пространство в настоящий автомобильный мир, где смешаются страсть, адреналин и авантюрный дух. Событие собирает участников не только из России, но и из Беларуси с Казахстаном, а главная цель остается прежней – показать, как классические машины видят современные ценители.

На выставке появится коллекция ретроавтомобилей с «Жигулями» в центре внимания. Владельцы самых продуманных проектов поборются за награды в нескольких престижных номинациях. Прямо рядом с экспозицией можно будет перекусить качественной едой и найти уникальные сувениры на любой вкус.

«Наш фестиваль проходит в гибридном формате, автомобили участников выпущены до 2012 года, поэтому их можно считать своего рода отголоском советской промышленности. При этом наша уникальность в том, что всё это мы помещаем в современную, даже немного андеграундную атмосферу. У нас выступают рэп-артисты, в том числе группа 4К, хорошо известная среди молодёжи. Также важной частью фестиваля являются дрифт и граффити», – рассказывает организатор мероприятия Константин Молчанов.

В 2026 году фестиваль состоится в юбилейный десятый раз. При этом в локации ЦТВС Москва «Всё по Классике» будет уже базироваться в четвертый раз.

В этом году по случаю круглой даты мы замахнулись на чуть больший масштаб по площади экспозиции и самого фестиваля. Также хотим в этом году в очередной раз расширить музыкальную программу по количеству артистов. В общем, к юбилею фестиваля планируем показать такой впечатляющий масштаб, какого у нас еще не было, – признается Константин Молчанов

Гостей ждет разнообразная программа: от картинга для любителей скорости до баскет-зоны и площадки для граффити. Традиционно пройдет конкурс «Мисс Лада», где жюри оценит красоту и стиль участниц. Параллельно будут награждать авторов лучших проектов в нескольких номинациях.

Каждый год на фестивале разыгрывают главный приз – автомобиль. В этот раз розыгрыш состоится благодаря поддержке Auto.ru и производителя автохимии LAVR. Организаторы пока не раскрывают детали, но намекают на приятный сюрприз.

«Если говорить о призовом автомобиле, то это в любом случае будет приятный сюрприз. По традиции мы разыгрываем “Жигули”: в предыдущие годы классические модели доставались гостям фестиваля. Что касается предстоящего розыгрыша, пока сохраним небольшую интригу»,– отмечает организатор Константин Молчанов.

Первый фестиваль «Всё по Классике» прошел в 2016 году на Ходынской площади, собрав внимание федеральных каналов и прессы. Именно тогда организаторы решили соединить классические автомобили с атмосферой улицы и авантюризма. С тех пор событие обзавелось дрифт-такси, граффити-стеной, стритболом и скейтбордингом.

Однодневный формат рассчитан на максимальную насыщенность. Гости должны получить массу эмоций и запомнить этот день на целый год вперед – до следующей встречи.

Сайт: https://vsepoklassike.ru/