Лого ЗаРулем
#
Журнал на домРазборка неделиЭлектромобильностьЧто с бензином?СкидкиАвтомаслаДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

В РФ набирает популярность покупка спецтехники через Интернет: свежая статистика

Андрей Горн: доля онлайн-продаж спецтехники выросла до 13% с 2-3% за пять лет

Цифровая трансформация добралась и до, казалось бы, консервативных отраслей. По данным «Авито Спецтехника», более 65% потенциальных покупателей коммерческого транспорта и спецтехники начинают свой путь к покупке именно в интернете. Причём треть всех сделок уже так или иначе завязана на онлайн-инструменты.

Раньше, чтобы заинтересовать клиента, производителю нужно было везти новинку в шоурум или на выставку. Теперь же цифровой канал становится первой точкой контакта – ещё до того, как модель официально появится в продаже. Меняется и логика выбора: покупатель сначала изучает характеристики и цены на площадках, а уже потом едет смотреть живьём.

Что нам заливают в двигатели — рейд по сервисам Эксперты «За рулем» выяснили, какие моторные масла сейчас используют сервисмены
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА

Коммерческий директор площадки Андрей Горн отмечает, что рынок спецтехники, некогда считавшийся одним из самых «аналоговых», сейчас проходит активную цифровую трансформацию. Онлайн-платформы, по его словам, превратились в важную точку сборки для производителей, дилеров и самих клиентов.

Рост продаж через интернет-площадки впечатляет. Если пять лет назад доля подобных сделок едва дотягивала до 2–3%, то сейчас через маркетплейс проходит уже порядка 13% от всего объема продаваемой спецтехники.

Яркий пример новой реальности – недавний запуск предпродаж нового магистрального тягача «Валдай 45 PRO». В «Авито Спецтехнике» его назвали кейсом, показывающим, как современные цифровые инструменты позволяют быстрее выводить новинки на рынок и делать их доступнее для бизнеса. Вслед за этим обе компании объявили о расширении стратегического сотрудничества.

Сам «Валдай 45 PRO» позиционируется как модель для дальних маршрутов, разработанная с прицелом на потребности именно российских перевозчиков. Производители обещают сочетание современных технологий, высокого уровня комфорта для водителя и экономичной эксплуатации.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram