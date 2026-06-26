В РФ набирает популярность покупка спецтехники через Интернет: свежая статистика

Андрей Горн: доля онлайн-продаж спецтехники выросла до 13% с 2-3% за пять лет

Цифровая трансформация добралась и до, казалось бы, консервативных отраслей. По данным «Авито Спецтехника», более 65% потенциальных покупателей коммерческого транспорта и спецтехники начинают свой путь к покупке именно в интернете. Причём треть всех сделок уже так или иначе завязана на онлайн-инструменты.

Раньше, чтобы заинтересовать клиента, производителю нужно было везти новинку в шоурум или на выставку. Теперь же цифровой канал становится первой точкой контакта – ещё до того, как модель официально появится в продаже. Меняется и логика выбора: покупатель сначала изучает характеристики и цены на площадках, а уже потом едет смотреть живьём.

Коммерческий директор площадки Андрей Горн отмечает, что рынок спецтехники, некогда считавшийся одним из самых «аналоговых», сейчас проходит активную цифровую трансформацию. Онлайн-платформы, по его словам, превратились в важную точку сборки для производителей, дилеров и самих клиентов.

Рост продаж через интернет-площадки впечатляет. Если пять лет назад доля подобных сделок едва дотягивала до 2–3%, то сейчас через маркетплейс проходит уже порядка 13% от всего объема продаваемой спецтехники.

Яркий пример новой реальности – недавний запуск предпродаж нового магистрального тягача «Валдай 45 PRO». В «Авито Спецтехнике» его назвали кейсом, показывающим, как современные цифровые инструменты позволяют быстрее выводить новинки на рынок и делать их доступнее для бизнеса. Вслед за этим обе компании объявили о расширении стратегического сотрудничества.

Сам «Валдай 45 PRO» позиционируется как модель для дальних маршрутов, разработанная с прицелом на потребности именно российских перевозчиков. Производители обещают сочетание современных технологий, высокого уровня комфорта для водителя и экономичной эксплуатации.