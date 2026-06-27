Дизельная версия нового добротного «рамника» официально появится в России

Дизельный внедорожник 212 T01 сертифицирован в России: старт продаж в 2026 году

Китайский рамный внедорожник 212 T01 с дизельным двигателем получил официальное одобрение для российского рынка. ОТТС уже оформлено, так что поставки начнутся совсем скоро. Об этом сообщили в компании-дистрибьюторе, которая представляет автомобили марки 212 в нашей стране.

По словам представителей компании, дизельная версия – не просто еще один мотор, а результат серьезной проработки вопросов, связанных с ездой по бездорожью. Инженеры постарались сделать машину максимально приспособленной к сложным условиям, и вот что получилось: профессиональный внедорожник, способный долго ехать по экстремальным трассам, не разоряя владельца на топливе.

212 T01

Модификация с дизелем значится в документах под индексом ADP5A. Под капотом стоит двухлитровый мотор, выдающий 166 лошадиных сил и 410 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 8-ступенчатый автомат ZF, а за распределение тяги отвечает раздаточная коробка BorgWarner с понижающей передачей. Классическая конструкция никуда не делась – рамное шасси, два моста, полный привод и зависимая подвеска спереди и сзади. Кузов каркасного типа, и, кстати, 71 процентов его веса приходится на высокопрочную сталь. По габаритам: длина – 4 705 мм, ширина – 1 895 мм, высота – 1 936 мм, колесная база – 2 860 мм.

Отдельного внимания заслуживает заводская защита от коррозии. В дизельной версии насчитывается около 200 оцинкованных элементов кузова – это серьезное подспорье для тех, кто живет в регионах с суровыми зимами, реагентами на дорогах и постоянной сыростью. Кроме того, машина явно рассчитана на частые выезды за пределы асфальта.

Когда ждать появления в продаже? Первые дизельные 212 T01 приедут к дилерам в начале третьего квартала 2026 года. Гарантия – стандартные 5 лет или 150 тысяч километров. А вот с ценой пока полная неизвестность – ее не раскрыли.

Кстати, у марки есть и другие планы на российский рынок. Ранее анонсировали, что в 2027 году сюда привезут вторую модель бренда – T02. Она будет отличаться более плавными линиями кузова, крупной оптикой, решеткой радиатора с Х-образным узором и лидаром на крыше. Сзади у новинки – двустворчатая дверь багажника.

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