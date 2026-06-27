Особый УАЗ в итальянской версии — рассказываем, что за машина

Эксперт «За рулем» рассказал, как дорабатывали УАЗ-469 для продаж в Европе

Обозреватель Сергей Канунников рассказал, как складывалась экспортная жизнь советского внедорожника УАЗ-469.

В Ульяновске начали производство этой модели в 1972 году – и уже 1 ноября того же года машину показали посетителям Туринского автосалона. Эксперт отмечает, что для успешного старта продаж достаточно было продемонстрировать европейцам вездеходные возможности советской машины. Ходил даже слух, что в рекламном агентстве забраковали фото «уазика» на специально сооруженной трассе возле офиса итальянской фирмы-дистрибьютора Martorelli.

УАЗ с жестким верхом на улицах Рима

Причина – рекламщики посчитали эти изображения монтажом. Впрочем, продажи пошли и без дерзкой рекламы: менеджерам достаточно было покатать покатать потенциального покупателя по той самой трассе, и вопросы исчезали сами собой.

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

– Конечно, 469-й не поражал комфортом и богатством отделки. Но в те годы европейские аналоги-одноклассники советской машины Fiat Campagnola и Land Rover были примерно такими же. Даже и базовый американский Jeep Wrangler подкупал именно внедорожными возможностями и прочностью, а вовсе не комфортом. Кстати, в Италии УАЗ-469 стоил немногим дешевле базового короткого Land Rover 90.

По вездеходным возможностям советская машина не уступала британской. А вот качество ульяновских машин оставляло желать много лучшего. Несмотря на то, что экспортные автомобили на заводе принимали чуть ли ни строже, чем для армии, служебные документы отмечали не только посредственное качество сборки, но и дефекты сварки и окраски.

В Италии все это старались устранить, машины перекрашивали, ставили на хорошие колеса с нормальными шинами, оснащали боковыми указателями поворотов и удобными наружными зеркалами. Монтировали на автомобили гидроусилители руля. Делали и версии с жестким верхом. Ульяновский завод тогда таких не выпускал.

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