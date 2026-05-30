Что нужно сделать с УАЗом, чтобы продать его на Западе?

Эксперт Канунников рассказал, как продвигали наш УАЗ за границей

Чтобы УАЗ начали покупать на западе, достаточно просто продемонстрировать его вездеходные возможности.

Говорят, что увидев фотографии УАЗ-469 на специально сооруженной трассе возле офиса итальянской фирмы Martorelli, создатели рекламных проспектов забраковали изображение, посчитав его монтажом. Автомобиль такого не может! Марторелли утверждал, что некоторые машины продавал сразу после того, как потенциальный покупатель видел, что советский «козел» выделывает на этой самой трассе.

УАЗ с жестким верхом в Риме

Советским гражданам ульяновские машины не продавали. Исключения были очень редки и касались людей, сумевших получить разрешение на покупку вездехода, благодаря неким особым заслугам. Еще внедорожники продавали через магазины «Березка» за параллельные советские деньги – чеки, которые иностранцы или граждане, работавшие за границей, получали за сданную государству валюту.

В Исландии ГАЗ-69 предлагали не только в сборе, но и в виде шасси с передком или без него.

При этом, как ни удивительно ГАЗ-69, а потом и УАЗ-469 продавали за границу. В основном, конечно, в социалистические страны. В некоторых соцстранах советские машины служили и в армиях. Экспорт шел и в так называемые развивающиеся страны Азии и Африки. Но и в некоторых государствах Западной Европы ульяновские машины вызывали живой интерес.

Через север на юг

Для экспорта в Ульяновске делали даже специальные версии ГАЗ-69М и ГАЗ-69АМ. Их оснащали нижнеклапанными моторами объемом 2,4 л (88х100 мм), которые ставили и на ранние Волги ГАЗ-М21. Такие двигатели делали в двух вариантах. Мотор со степенью сжатия 6,5 развивал 62 л.с. при 3800 об/мин против 52 л.с. штатного агрегата объемом 2,1 л. Существовала и версия мощностью 66 л.с. при 3800 об/мин со степенью сжатия 7,2. Правда, заводские испытатели со стажем критиковали эти агрегаты за ненадежность.

ГАЗ-69 с кузовом исландского производства

Одним из пусть и небольших, но важных для завода рынков, где ГАЗ-69 пользовался спросом, была Исландия. Там предлагали не только готовые автомобили, но и шасси, а также шасси с передком кузова.

В Исландии для советских «козлики» делали оригинальные закрытые кузова, более пригодные для сурового климата северной страны.

Сохранившийся в Италии доработанный ГАЗ-69

Внедорожником ГАЗ-69 заинтересовались и на Юге – в Италии братья Витторио и Луиджи Марторелли. Кстати, фирма их отца начинала с ремонта автомобилей, а с 1922 года торговала ни чем-нибудь, а британскими автомобилями Rolls- Royce.

Через много лет в начале 1960-х, когда после национальной итальянской выставки в Сокольниках, экономические связи между Италией и СССР стали быстро развиваться, братья, владеющие двумя параллельно действующими компаниями в Риме и в Милане, стали торговать советскими «козликами».

Для продвижения марки ГАЗ-69 их выставляли на многочисленные внедорожные ралли и кроссы довольно популярные в Италии. И советские вездеходы, действительно, завоевывали призы, а заодно и симпатии пусть и не многочисленных, зато преданных оффроуду покупателей.

Лучшее друг хорошего

УАЗ-469 показали в Италии уже в 1972 году, когда в Ульяновске только начали разворачивать серийное производство. 1 ноября автомобиль увидели посетители Туринского автосалона.

Конечно, 469-й не поражал комфортом и богатством отделки. Но в те годы европейские аналоги-одноклассники советской машины Fiat Campagnola и Land Rover были примерно такими же. Даже и базовый американский Jeep Wrangler подкупал именно внедорожными возможностями и прочностью, а вовсе не комфортом. Кстати, в Италии УАЗ-469 стоил немногим дешевле базового короткого Land Rovеr 90.

УАЗ по имени Explorer итальянской компании Martorelli

По вездеходным возможностям советская машина не уступала британской. А вот качество ульяновских машин оставляло желать много лучшего. Несмотря на то, что экспортные автомобили на заводе принимали чуть ли ни строже, чем для армии, служебные документы отмечали не только посредственное качество сборки, но и дефекты сварки и окраски.

УАЗ с жестким верхом в Риме

В Италии все это старались устранить, машины перекрашивали, ставили на хорошие колеса с нормальными шинами, оснащали боковыми указателями поворотов и удобными наружными зеркалами. Монтировали на автомобили гидроусилители руля. Делали и версии с жестким верхом. Ульяновский завод тогда таких не выпускал.

Вариант модернизации УАЗ-469, предложенный НАМИ

Кстати, попытки улучшить дизайн и комфорт УАЗ-469 предпринимали и на родине. В 1977- м в НАМИ с прицелом в первую очередь именно на экспорт создали прототип УАЗ-469 БМ с пластиковым жестким верхом. Машину оснастили также двухконтурной системой тормозов с гидровакуумным усилителем, стеклоочистителями от ВАЗ-2101, рулевой колонкой от «Волги». Машину оснастили мотором УМЗ-414 в 85 л.с.

Автомобиль, предложенный НАМИ, так и остался опытным образцом. А что касается двигателей, то итальянцы здесь продвинулись куда дальше.

Силовые приемы

Помимо базовых УАЗ-469 со стандартным бензиновым мотором мощностью 72 л.с., итальянцы получали из Ульяновска машинокомплекты - автомобили без двигателя, на которые и устанавливали агрегаты именитых марок.

Были варианты с атмосферным дизелем Peugeot мощностью 72 л.с. – UAZ Explorer, а также с турбодизелем Venturi Motori, развивающим 100 л.с. А самый крутой вариант по имени Racing в Италии оснащали бензиновым 2-литровым 112-сильным мотором FIAT. Такой УАЗ развивал максимальную скорость 145 км/ч.

Польский вариант ульяновского внедорожника

Современными дизелями УАЗ оснащали, кстати, не только в Италии. В Польше предлагали экономичный дизель Andoria рабочим объемом 2,4 л мощностью 75 л.с., а затем и более мощный – 115-сильный вариант с турбонаддувом. Там же ульяновские вездеходы оборудовали пластиковыми крышами и немного облагораживали интерьер.

В Чехословакии на УАЗ-3151 монтировали дизели Peugeot объемом 2,5 л, мощностью 72 л.с., а также итальянский наддувный Venturi Motori в 114 л.с.

УАЗ-31517, сделанный по примеру машин Martorelli, 1990 г.

В 1990-1991 гг. ульяновский завод подготовил модификацию УАЗ-31517, сделанную по концепции Martorelli. Автомобиль с жесткой крышей,оснастили 100-сильным дизелем Venturi Motori рабочим объемом 2,4 л. Но машина, разумеется, получилась дорогой и в серийное производство ее не пустили.

Советский УАЗ в итальянском сериале «Спрут»

В Италии УАЗ отметился и эпизодической киноролью в очень популярном в 1986 году на нашем телевиденье сериале «Спрут» про самоотверженную, но обреченную борьбу с мафией комиссара Каттани в исполнении Микеле Плачидо. До 1999 года в Италии продали 6662 ульяновских автомобиля. Из них примерно 80% - легковых. Учитывая специфику машины – результат вполне неплохой.

Кто последний?

Уже в новые времена – во второй половине 1990-х некая компании UAZ of America из американского штата Вирджиния планировала начать продажи УАЗ-31512 в США. Автомобиль оснастили мягкой крышей из современного материла, перекрасили, поставили на модные колеса с хорошими шинами, облагородили салон. Но самое главное: ульяновский вездеход оснастили мотором V6 рабочим объемом 4,3 л мощностью 184 л.с. Этот агрегат в России узнали вместе с Chevrolet Blazer, который некоторое время собирали в Елабуге. Вместе с мотором УАЗ получил и пятиступенчатая коробка передач Borg Warner. Планировали предложить покупателям российской экзотики и множество внедорожных аксессуаров.

Американский УАЗ с двигателем V6 от Chevrolet

Продолжения этот проект не имел. Зато относительно недавно немецкая фирма Baijah предлагала тюнинговые версии УАЗ-Хантер. Двигатель оставался заволжским - 2,7-литровым бензиновым. Но машины получали иную отделку кузова и салона, литые диски колес с породистыми шинами.

Немецкий пикап Baijah Taigah на основе Хантера

Пока будет существовать УАЗ, не переведутся и те, кто будет прилагать усилия для его улучшения. Плацдарм для инженерного и стилистического творчества – практически безграничен…

