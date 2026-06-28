Новый российский кроссовер с полным приводом поступит в продажу уже этим летом

Продажи премиального кроссовера ESTEO MX стартуют летом 2026 года

Уже в ближайшие месяцы официально выйдет на рынок среднеразмерный премиум-кроссовер ESTEO MX. Первыми его увидят те, кто посетит специализированный дилерский центр ESTEO Центр АвтоСпецЦентр в Химках – именно туда модель отправят сразу после запуска.

Под капотом новинки – двухлитровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 197 лошадиных сил. В паре с ним работает классический 8-диапазонный автомат, а еще кроссовер получил полный привод. Дорожный просвет составляет 210 миллиметров – весьма достойный показатель. К тому же производитель расширил зимний пакет: теперь мотор можно запустить дистанционно, а салон прогреть или охладить через мобильное приложение. Машину явно старались адаптировать к любым погодным условиям.

ESTEO MX

Что касается названия модели, оно не случайно. ESTEO – это комбинация латинских слов est (существовать) и eo (путь). Правда, есть и другая расшифровка: каждая буква в названии символизирует одну из ценностей бренда. Это эстетика, статус, технологии, эмоции и опережение. Инженеры, кстати, уверяют, что главное для них – сделать интерьер безупречным и одновременно напичкать его самыми свежими технологическими решениями.

Как собирают ESTEO MX

Выпуск кроссовера уже начался: модель собирают на заводе холдинга АГР, который находится в Шушарах. Перед этим площадку серьезно модернизировали – заменили инженерные сети, установили высокотехнологичное оборудование, перепрограммировали роботов на участке нанесения стекольного клея и обновили конвейеры с манипуляторами. Важно, что все это позволило запустить новую модель, не останавливая производство других автомобилей.

Интерьер ESTEO MX

На предприятии активно применяют роботов, автоматизированные системы управления, беспилотные транспортеры AGV и цифровых контролеров качества. Основные этапы сборки объединены в единую систему мониторинга: она отвечает и за производственный, и за динамометрический контроль. Такой подход, по идее, гарантирует точность сборки и стабильность качества.

Ольга Антюшина, директор дивизиона АвтоСпецЦентр Химки:

– Слоган бренда «Искусство жить» проявляется в каждой детали. У клиентов дилерского центра ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки будет возможность одними из первых протестировать внедорожник MX в реальных дорожных условиях и лично оценить все преимущества бренда. Покупка ESTEO MX – это выбор без компромиссов между комфортом и безопасностью.

О других «рамниках», которые появились на нашем рынке, «За рулем» недавно рассказывал.