Можно ли откачать бензин из бака современных машин? Ответ эксперта

Сергей Петров: Слить бензин из бака современных авто без спецоборудования нельзя

Современные автомобили устроены так, что откачать бензин из бака без специального приспособления почти нереально. О тонкостях конструкции рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.

В машинах стоит специальная заглушка или клапан – именно они блокируют попытки слить топливо.

«Если же речь идет о грузовом или относительно старом транспорте, то, наверное, можно. Для этого нужен шланг. Чтобы откачать топливо, надо создать разрежение – примерно как пьют напиток через соломинку. Но на большинстве современных машин не только есть такой клапан, но и система подачи топлива довольно сложная: трубки изгибаются так, что обычным шлангом топливо, скорее всего, не откачать», – пояснил эксперт.

Петров подчеркнул: даже если добраться до бензина теоретически возможно, безопасность под вопросом. Из-за малейшей ошибки может возникнуть статическая искра или утечка паров – риск пожара крайне высок.

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