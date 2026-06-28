Полноприводный кроссовер Toyota дешевле 1,5 млн рублей начали продавать в РФ

Кроссоверы Toyota Yaris Cross предлагаются в России с ценами от 1,44 млн рублей

Новый Toyota Yaris Cross с полным приводом появился на российском рынке по цене от 1,44 млн рублей. Правда, руль у него расположен справа, и официальных поставок этой модели в страну никогда не было.

В основе кроссовера лежит современная модульная платформа TNGA-B (GA-B) от хэтчбека Yaris. При этом у «Кросса» полностью оригинальный кузов, дорожный просвет увеличен до 170 мм, а салон стал более практичным.

Toyota Yaris Cross

Продавцы из Владивостока предлагают привезти полноприводную версию Z Urbano 4WD под заказ. За 1,44 млн рублей в комплектацию входят эко-кожаный салон, сенсорный дисплей мультимедиа, кожаный мультируль, однозонный климат-контроль, камера кругового обзора с парктрониками, светодиодная оптика, 18-дюймовые литые диски и «зимний пакет» с подогревом руля, заднего стекла, зеркал и передних сидений.

Другие продавцы из того же региона просят за аналогичную машину уже больше – от 1 610 000 до 1 750 000 рублей. Забавно, но даже по минимальной цене Yaris Cross получается дешевле некоторых «Лад». Для сравнения: универсал LADA Iskra SW с вариатором и 106-сильным мотором стоит от 1 677 000 рублей, а LADA Vesta в таком же кузове – минимум 1 711 000 рублей.

Интерьер Toyota Yaris Cross

В Благовещенске нашли Toyota Yaris Cross в комплектации GR с передним приводом – ее продают «из наличия» за 2 390 000 рублей. В оснащение входит: эко-кожа, мультимедиа с тачскрином, камера кругового обзора и заднего вида, парктроники, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, кожаный мультируль с перфорацией на ободе и прочее.

Еще один такой кроссовер, уже полноприводный, выставлен на продажу под заказ в подмосковных Мытищах. Местный продавец оценил его поставку в 2 990 000 рублей.

Техническая начинка

Под капотом у всех предлагаемых Toyota Yaris Cross стоит одинаковый двигатель – 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 120 лошадиных сил. Работает он в паре с бесступенчатым вариатором Direct Shift. В большинстве объявлений привод полный, но встречаются и переднеприводные версии.

Кстати, этим летом в России стартовали продажи еще одного интересного кроссовера – семиместного заднеприводного Toyota Rush, построенного на рамной платформе от Daihatsu. Его тоже везут в основном под заказ, а цены стартуют от 1 792 000 рублей.

Ранее «За рулем» рассказывал о другой новинке дешевле «Лады».