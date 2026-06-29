Блогер испытал нового «китайца» в пустыне в 70-градусную жару: результаты теста

Автоблогер испытал внедорожник Geely Galaxy Cruiser 700 в пустыне Бадын-Джаран

Geely Galaxy Cruiser 700 прошел жесткое тестирование в пустыне Бадын-Джаран на севере Китая. Машине пришлось штурмовать песчаные дюны высотой до 120 метров с уклоном в 45 градусов. И все это – в стандартной заводской комплектации, без какого-либо тюнинга.

Новинку, которую недавно полностью рассекретили на официальных снимках, оснастили параллельной гибридной системой. В нее входит бензиновый двигатель и три электромотора суммарной мощностью 1129 лошадиных сил. Продажи в Китае стартуют до конца 2026 года, а уже в 2027-м внедорожник доберется до внешних рынков.

На испытание отправился популярный китайский автоблогер Ян Чуан. Он выбрал пустыню Бадын-Джаран во Внутренней Монголии. Это место славится самыми высокими неподвижными дюнами на планете. Местные даже придумали для них особое название – «Нисангуо». Перепады высот здесь реально впечатляют: до 120 метров.

Чем сложны эти дюны

Ян Чуан обратил внимание, что, помимо высоты, дюны имеют уклон 45 градусов. К тому же поверхность усыпана неровностями, что сильно затрудняет движение. Днем песок раскаляется до 70 градусов по Цельсию. Обычно сюда приезжают подготовленные внедорожники с азотными амортизаторами и улучшенным охлаждением.

Но Cruiser 700 выехал на тест без доработок. В его арсенале – двухкамерная пневмоподвеска, гидравлические втулки и полный привод с интеллектуальным распределением крутящего момента. Два задних электромотора соединены специальным узлом, выполняющим роль механического дифференциала. За руль сел Хан Вэй – победитель ралли в пустыне Такла-Макан.

Покорение вершины

Известный гонщик применил тактику чередования ускорений и замедлений. В итоге автомобиль все-таки добрался до верха дюны. Блогер, сидевший на пассажирском кресле, отметил, что подвеска отлично гасила тряску на кочках и ямах. К тому же задние колеса ни на секунду не теряли контакта с поверхностью.

Ян Чуан также упомянул новую систему активного охлаждения. Она позволяет дольше ехать по сложному бездорожью без остановок. Правда, по его словам, не мощность стала главным фактором успеха – хотя пиковые 1129 сил, конечно, помогали на подъемах.

В итоге блогер признал: Cruiser 700 справился с задачей на отлично. Приятно удивило, что на машину не ставили дополнительного оборудования. Заводской внедорожник сумел забраться на самую вершину дюны без всяких ухищрений.

О том, как внедорожники проверяют на прочность в экстремальных условиях, «За рулем» уже рассказывал.