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Механическая коробка передач оказалась полезна для здоровья: в чем секрет?

Вождение авто с МКП активизирует префронтальную кору и помогает сохранять память

По мнению японского профессора Рюты Кавасимы из Института развития, старения и рака Университета Тохоку, управление автомобилем с механической коробкой передач способно стимулировать работу головного мозга. Этот ученый хорошо известен тем, что участвовал в создании популярной серии головоломок Nintendo Brain Age.

В ходе недавнего исследования нейробиолог выяснил: сама последовательность действий за рулем механики заставляет активно работать префронтальную кору. Этот участок мозга отвечает за память, умение концентрироваться и способность принимать решения. Водителю буквально приходится делать несколько дел одновременно – оценивать скорость потока, грамотно выжимать сцепление, переключать передачи и следить за педалью газа. Такая координация держит автомобилиста в тонусе и не дает вниманию рассеиваться.

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Для Японии, где население стремительно стареет, эти выводы особенно важны. Постоянная стимуляция нейронных связей позволяет дольше сохранять когнитивные способности, чего не скажешь о пассивной езде на машине с автоматом.

Примечательно, что на родине исследования автомобили с традиционной МКП практически не востребованы. Их доля в продажах новых машин смешная – всего 1-2% рынка. Последними бастионами «ручки» остаются бюджетные кей-кары и легкие грузовички вроде Honda N-Van, Daihatsu Hijet, Suzuki Carry и Every. Под их капотом – атмосферный трехцилиндровый двигатель объемом 660 куб. см в паре с механической коробкой.

В массовом сегменте ситуация иная: такие бестселлеры, как Toyota Corolla и Honda Civic, из-за гибридных силовых установок теперь почти поголовно оснащаются вариаторами. Исключения, конечно, встречаются, но тенденция очевидна – механика уходит в прошлое.

Ранее «За рулем» рассказал о других неожиданных факторах, влияющих на здоровье водителя.

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Источник:  Авто Mail
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