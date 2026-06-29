Названы популярные у молодежи недорогие машины в России

Аналитики «Авто.ру»: какие авто чаще всего покупают молодые россияне

Чаще всего молодые россияне интересуются покупкой автомобилей возрастом от 10 до 14 лет, рассказали эксперты сервиса «Авто.ру», которые ко Дню молодежи изучили, какие подержанные машины в сегменте до 1,5 млн рублей больше всего привлекают аудиторию до 25 лет. В январе – мае 2026 года интерес к этому сегменту более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С точки зрения структуры спроса, больше трети просмотров объявлений приходится на машины возрастом от 10 до 14 лет. Второй по популярности возрастной сегмент – от 15 до 19 лет, он занимает около четверти.

Если среди новых автомобилей кроссоверы уже давно составляют львиную долю интереса потребителей, то на вторичном рынке на них приходится 28%, а лидирующим типом кузова все еще остается седан (40% просмотров). Наиболее популярные страны-производители – Япония и Германия, к которым активно подтягивается Южная Корея. Китайские марки фактически не представлены в этой категории, отметили эксперты.

В списке наиболее популярных моделей в различных возрастных группах заметно проявляется доминирование отечественных марок среди более «свежих» машин – не старше пяти лет. Это будут Lada Granta, Vesta и Niva. В зоне от 6 до 14 лет преобладают Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Octavia. А среди автомобилей старше 20 лет на вершину списка выходит немецкий премиум: BMW 3-й и 5-й серий, Mercedes-Benz E-Class, а также проверенные временем Volkswagen Passat и Toyota Corolla, добавили специалисты.

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