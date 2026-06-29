Из Москвы до Питера без заправки: эти гибриды установили рекорд на трассе М-11

Exlantix ET и Esteo установили рекорд России и БРИКС

Гибридные кроссоверы Exlantix ET сумели доказать свою автономность на деле: команда из десяти машин проехала от Москвы до Санкт-Петербурга без единой остановки на АЗС или подзарядку. Партнерами проекта выступили Т-Банк и марка Esteo, под которой теперь официально продаются эти автомобили в России.

Старт был дан у офиса T-Space в столице, после чего колонна ушла по трассе М-11. Финишную черту участники пересекли на Свердловской набережной в Северной столице, рядом с ИТ-Хабом. В каждом экипаже находились журналисты и блогеры, которые интересуются автопромом, финтехом, цифровыми сервисами и технологиями.

По итогам заезда дистанция составила более 730 километров. Ни один из водителей не тратил время на заправку бензином, и аккумуляторы ни разу не подключали к сети.

«Мы искренне гордимся нашими автомобилями, которые уже завоевали признание за выдающийся дизайн, бескомпромиссную безопасность уровня 5 звезд Euro NCAP и исключительную надежность», – отметил Алексей Ледков, операционный директор автомобильного бренда Esteo.

В Т-Банке такой результат считают не просто техническим успехом, а примером удобного сценария для водителя. «Более 700 километров по трассе М-11 – это понятный сценарий для человека, который едет в другой город и хочет решать все задачи в одном месте: оплатить дорогу, воспользоваться банковскими сервисами, управлять автомобильными продуктами и не отвлекаться на лишние действия. Именно такую логику мы закладываем в «Т-Банк Авто»: технологии должны не усложнять путь, а делать его проще, спокойнее и удобнее», – подчеркнул Денис Мусиенко, генеральный директор «Т-Банк Авто».

Exlantix ET

Достижение уже зафиксировали в Книге рекордов России, а также подтвердил международный регистратор BRICS Record. Правда, некоторые могут возразить, что на старой «девятке» при желании можно проехать и больше – но тут важно, что машины были полностью серийными и никто не облегчал конструкцию ради экономии.

Ранее «За рулем» раскрыл технические подробности по бензиновому кроссоверу Esteo MX.