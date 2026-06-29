В РФ будут выпускать новый просторный кроссовер с богатым оснащением

В Москве прошла презентация линейки нового российского автобренда Esteo

В столице официально представили линейку нового российского автобренда Esteo. Его создали холдинг «АГР» и китайская компания Defetoo – совместный проект уже начал обрастать конкретикой.

Собирать автомобили будут в Санкт-Петербурге, на заводе в Шушарах. Производственную площадку серьезно обновили: уровень автоматизации теперь позволяет выпускать до 100 тысяч машин в год. Цифра внушительная, особенно для новичка рынка.

Первой ласточкой стал кроссовер Esteo MX. Как рассказал операционный директор бренда Алексей Ледков, машина относится к сегменту D – это среднеразмерный SUV. По сути, это «вход в бренд», а более крупные модели подтянутся позже.

«Автомобиль будет агрегатирован двигателем внутреннего сгорания, но мы видим сценарий развития бренда намного дальше. Большая часть модельной линейки будет сконцентрирована на автомобилях на новых источниках энергии», – отметил Ледков.

Так что упор в будущем сделают на гибриды и частично электрифицированные внедорожники. Полноценные электрокары тоже не исключены, но явно не на первых ролях.

Exlantix ET

В дилерские центры Esteo MX попадет уже до конца июня. Компанию ему вскоре составят модели Exlantix ET и ES – они уже знакомы российским водителям. Теперь эти машины переходят под крыло нового бренда в статусе старших моделей.

Кстати, Ледков приоткрыл завесу тайны: модель ET уже начали выпускать на заводе в Шушарах. Скоро можно будет увидеть российскую сборку Esteo Exlantix ET. А вслед за этим планируют представить полноразмерный гибридный кроссовер EX8.

«Это будет уже полноразмерный гибридный кроссовер. Модель будет называться EX8, и в скором времени вы узнаете о ней подробности», – пообещал топ-менеджер.

Флагманский EX8 – это шестиместный вседорожник класса F. Его оснастят турбированным двигателем-генератором объемом 1,5 литра в паре с электрической полноприводной системой на двух моторах. Акцент – на премиальных ходовых качествах и общей мощности гибридной установки.

Ранее «За рулем» рассказал, что популярный в России бренд представил свой флагманский внедорожник.