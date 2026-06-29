Какой штраф грозит за хранение канистры с бензином в квартире

За нарушение правил хранения бензина в канистрах грозит штраф до 15 000 рублей

Выбор тары для топлива напрямую зависит от цели. Если бензин закупается впрок на длительный срок, лучше отдать предпочтение металлической канистре. Сталь или алюминий одинаково хороши – оба материала защищают горючее от внешних воздействий.

Другое дело – поездка. Пластиковая канистра здесь выигрывает по удобству: она легче, с ней проще управляться во время путешествия. Такой вариант идеален, когда топливо нужно взять с собой в дорогу, а не оставлять на месяцы.

Но один лишь правильный материал не решает главной проблемы. Бензин – жидкость легковоспламеняющаяся, и хранить его где попало строго запрещено. Нарушителей ждут вполне реальные штрафы.

Куда нельзя ставить канистры? Список запрещенных мест внушительный: жилые квартиры, частные дома, балконы, чердаки и подвалы. Даже гаражный бокс, если у него общие стены с соседями, не подходит. За такое нарушение выпишут штраф от 5000 до 15 000 рублей. Многие удивляются: кто же проверит? На деле достаточно жалобы «бдительного соседа» в МЧС. Инспекторы придут с проверкой.

Если из-за неправильного хранения случится пожар и пострадают люди, ответственность будет уже уголовная. Максимальный срок – до 7 лет лишения свободы. Так что рисковать не стоит.

По закону, подходящее место должно быть сухим, проветриваемым, подальше от нагревательных приборов и без доступа прямых солнечных лучей. Отдельно стоящий гараж при соблюдении всех этих условий – вполне законный вариант.

Впрочем, есть лазейка для владельцев квартир. Купив специальный огнеупорный шкаф с вентиляцией, топливо можно разместить и в жилом помещении. Правда, обойдется такое удовольствие недешево – от 70 тысяч рублей.

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