В РФ хотят изменить порядок привлечения к ответственности водителей-нарушителей

Депутат Нилов предложил не сразу штрафовать водителей, которые не признают вину

Водители, несогласные с нарушениями на дороге, смогут избежать автоматического постановления, если законопроект депутатов Госдумы будет принят. Инициативу, как рассказал 29 июня в своем Telegram-канале глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов, уже подготовили к внесению и направили на отзыв в Правительство.

По сути, сейчас происходит так: автомобилист говорит инспектору, что не согласен, но сотрудник ГИБДД все равно сначала выписывает постановление, а потом оформляет протокол, который подшивают к первому документу. В итоге водителю приходится тратить время, деньги и нервы, чтобы обжаловать штраф в суде или вышестоящей инстанции.

«А что автовладельцу действительно нужно, так это найти юриста, собрать доказательства своей невиновности и прочее. Все это организовать прямо на дороге достаточно затруднительно. Выходит, водитель фактически лишается в такой ситуации права на защиту», – написал Нилов.

Законопроект уже готов к внесению в Госдуму и направлен в Правительство на отзыв, уточнил депутат.

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