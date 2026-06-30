Всего за неделю продажи машин выросли в России: кто в лидерах

Solaris вошел в ТОП–10 российского авторынка по итогам 26–й недели 2026 года

С 22 по 28 июня в России было реализовано 473 новых автомобиля Solaris. Эти данные, предоставленные АО «ППК», проанализировали в агентстве « АВТОСТАТ». Столь внушительный недельный показатель позволил бренду снова закрепиться среди лидеров рынка.

До этого Solaris последний раз оказывался в десятке лучших на 22-й неделе года. Следующие три недели (с 23-й по 25-ю) марка держалась за пределами топ-10. На отчетной неделе ей удалось занять десятую строчку.

Выше расположились следующие марки: LADA (6999 шт.), Haval (3836 шт.), TENET (3164 шт.), Geely (1942 шт.), Changan (1303 шт.), Belgee (1198 шт.), Toyota (953 шт.), Jetour (899 шт.) и Mazda (633 шт.).

Всего за неделю в стране разошлось 28 888 новых легковых машин. По сравнению с предыдущей неделей рост составил 3,1%, а относительно аналогичного периода прошлого года – 11,6%.

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