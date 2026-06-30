Средний срок автокредита в России достиг максимума за несколько лет

НБКИ: средний срок автокредита в мае 2026 года составил шесть лет

В мае 2026-го средний срок, на который россияне берут кредиты на машины – как новые, так и подержанные – вырос до рекордной отметки за последние два с лишним года. Такие цифры 29 июня обнародовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По его данным, средний срок автокредита в конце весны составил 5,97 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,5% (в мае 2025-го - 5,08 года), а с предыдущим месяцем - на 2,6% (в апреле 2026-го - 5,82 года).

Наибольший средний срок выданных автокредитов отмечен в Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской области, Пермском крае и Ростовской области (от 6,65 до 6,3 года). Наименьший показатель зафиксирован в Москве (5,29 года), Санкт-Петербурге (5,45 года) и Московской области (5,46 года).

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков (не выше 50%) за счет сокращения величины ежемесячного платежа.

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