Можно ли садиться за руль после кваса и безалкогольного пива: ответ врача

Нарколог Рудковский рассказал, через сколько можно садиться за руль после кваса

Водителям стоит быть осторожнее с привычными напитками – квас, кефир и безалкогольное пиво хоть и не считаются алкогольными по документам, но могут создать проблемы на дороге. Психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский объяснил, в чем тут подвох.

Даже в «нулевке» обычно остается до 0,5% этанола. Этого слишком мало для состояния опьянения, но чувствительные алкотестеры вполне способны уловить пары спирта в выдыхаемом воздухе. Все упирается в детали, которые многие упускают из виду.

Квас и кефир – продукты естественного брожения, в них неизбежно образуется немного спирта. Дозы, конечно, мизерные. На реакцию они никак не влияют, и с точки зрения обычной медицины пить их безопасно. Аналогичная история с безалкогольным пивом: его фильтруют и очищают, но убрать алкоголь до нуля технологически почти нереально.

Сразу после того, как сделал глоток свежего кваса или выпил стакан кефира, в дыхании может на мгновение появиться алкоголь. Это не опьянение, а так называемый остаточный эффект – этанол просто задержался во рту и дыхательных путях. Спустя небольшой промежуток времени показатели возвращаются к нулю.

Здесь и кроется простое, но важное правило: перед тем как садиться за руль, после любого из этих напитков стоит выждать 10-15 минут. Именно столько нужно, чтобы микроскопические следы спирта исчезли и у инспектора на дороге не возникло лишних вопросов.

Правда, количество тоже играет роль. Если, к примеру, залпом выпить пару литров свежего кваса, этанол может накопиться в более ощутимых объемах. Ситуация редкая, но, теоретически, способная исказить результаты проверки.

Не стоит сбрасывать со счетов и общее состояние организма. Усталость, хронический недосып или прием лекарств сами по себе снижают скорость реакции и концентрацию. Даже если в напитке совсем нет спиртного, в таком состоянии управлять машиной рискованно.

«Сами по себе квас, кефир или безалкогольное пиво не делают человека пьяным. Но в вопросах вождения лучше исключать любые факторы, которые могут вызвать сомнения или повлиять на безопасность», – резюмирует Антон Рудковский.

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