Новый отечественный кроссовер с полным приводом скоро появится у дилеров

Продажи премиального кроссовера ESTEO MX стартуют в России летом 2026 года

В России этим летом начинаются продажи среднеразмерного премиального кроссовера ESTEO MX. Первыми новинку увидят посетители конкретного дилерского центра – ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки. Машину туда доставят сразу после начала продаж.

Под капотом установлен двухлитровый турбомотор на 197 лошадиных сил. Работает он в паре с классическим 8-диапазонным автоматом. Привод, разумеется, полный. Клиренс в 210 мм для такого класса – вполне приличный показатель. Производитель также добавил расширенный зимний пакет: двигатель запускается удаленно, а салон можно прогреть или охладить через приложение на телефоне. В общем, о комфорте в любую погоду инженеры подумали.

ESTEO MX

Откуда вообще взялось название ESTEO? Это не случайный набор букв. Слово сложили из латинских est и eo, что переводится как «существовать» и «путь». Впрочем, есть и другая версия: каждая буква обозначает одну из ценностей бренда – эстетику, статус, технологии, эмоции и опережение. Разработчики, кстати, особенно подчеркивают, что интерьер должен выглядеть безупречно и сочетаться с новейшими решениями.

ESTEO MX

Выпуск машины уже налажен на площадке холдинга АГР в Шушарах. Перед этим линию серьезно модернизировали: заменили инженерные системы, установили высокотехнологичное оборудование, перепрограммировали роботов на участке нанесения стекольного клея и обновили конвейер с манипуляторами. Благодаря этому выпуск новинки пошел без остановки производства других машин.

На заводе активно применяют роботизированные комплексы, автоматические системы управления, беспилотные транспортеры AGV и цифровых контролеров качества. Все ключевые этапы сборки объединены в единую систему контроля – как производственного, так и динамометрического. По задумке, это должно гарантировать точность сборки и стабильное качество.

Интерьер ESTEO MX

Ольга Антюшина, директор дивизиона АвтоСпецЦентр Химки:

– Слоган бренда «Искусство жить» проявляется в каждой детали. У клиентов дилерского центра ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки будет возможность одними из первых протестировать внедорожник MX в реальных дорожных условиях и лично оценить все преимущества бренда. Покупка ESTEO MX – это выбор без компромиссов между комфортом и безопасностью.

О других необычных новинках на российском рынке «За рулем» ранее рассказывал.