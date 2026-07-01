Известный бренд выпустит новый комфортный и практичный внедорожник: подробности

Глава BYD Fang Cheng Bao показал первые снимки гибридного внедорожника Tai 9

Руководитель дочернего бренда BYD – компании Fang Cheng Bao – решил поделиться первыми снимками долгожданного внедорожника Tai 9. Правда, несмотря на внушительную внешность, машину позиционируют, прежде всего, как городской автомобиль. Разработчики намеренно сделали упор на комфорт и плавность хода, пожертвовав при этом серьезными вездеходными способностями.

Но полностью отказываться от полного привода китайцы не стали. Его реализовали за счет пары электромоторов, которые работают в паре с двухлитровым турбомотором. Кстати, у машины будет новый аккумулятор от BYD – он способен сохранять до 85% емкости даже при температуре в −20 °C. Довольно смелое заявление для электрической части.

Fang Cheng Bao Tai 9

По габаритам Tai 9 – зверь: длина почти 5,3 метра, а колесная база дотягивает до 3,1 метра. При этом покупателям предложат на выбор три варианта салона – на пять, шесть или семь мест. Внутри обещают премиум: кожаная отделка сидений, плюс отдельные модули климат-контроля, позволяющие выставлять индивидуальную температуру в разных частях салона. Мелочь, а приятно.

Отдельного внимания заслуживает фирменный комплекс God’s Eye с лидаром, установленным прямо на крыше. Он дает возможность автономного управления на городских улицах, на трассе и даже при парковке или обгонах. В компании подчеркивают, что это оборудование отлично видит дорогу даже в сложных погодных условиях.

Fang Cheng Bao Tai 9

Пока точная дата выхода новинки не объявлена. Впрочем, раз глава компании уже выложил снимки – скорее всего, официальную презентацию стоит ждать в ближайшие недели. Тайны вокруг машины остается все меньше, а интерес к ней только растет.

Ранее «За рулем» писал, что спрос на машины с электрической тягой в России неуклонно растет.