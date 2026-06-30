17 машин столкнулись под Нижним Новгородом: среди раненых есть дети
Массовое ДТП с 17 автомобилями на трассе под Нижним Новгородом: новые детали
Серьезная авария с участием 17 машин произошла сегодня утром в Нижегородской области. Telegram-канал 112 сообщает, что ДТП случилось на трассе Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород, недалеко от деревни Ольгино.
На кадрах с места видно, что детали автомобилей разбросало по дороге, сами машины сильно покорежены.
По информации источника, травмы получили четыре человека. Причем двое из пострадавших – дети. Движение на участке сейчас частично перекрыто.
Ранее «За рулем» объяснил, как безопасность на дороге зависит от состояния водителя.
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Источник: Telegram-канал 112