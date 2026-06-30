В каких случаях вы можете расторгнуть договор купли-продажи машины? Ответ юриста

Юрист Воропаев назвал три условия для расторжения договора купли-продажи авто

Расторгнуть договор купли-продажи машины после того, как ее уже поставили на учет в ГАИ, – задача куда более простая, если автомобиль покупался у компании, а не у обычного человека. Такой вывод следует из комментария, который дал автомобильный юрист Лев Воропаев.

По словам адвоката, сама по себе регистрация в ГАИ – это всего лишь учетная процедура, а вовсе не окончательное подтверждение того, что машина принадлежит новому владельцу. С точки зрения закона, право собственности переходит в момент, когда стороны подписали договор купли-продажи и продавец фактически передал автомобиль покупателю. При этом для сделок с юридическими лицами существуют специальные нормы, дающие покупателю право отменить покупку.

В частности, такими основаниями могут быть серьезная неисправность в автомобиле или любой дефект, обнаруженный в течение первых 15 дней после покупки нового транспортного средства. В этих ситуациях владелец может просто направить претензию продавцу-юрлицу, расторгнуть сделку и получить обратно все уплаченные деньги.

А вот с подержанными авто, купленными «с рук» у физического лица, все гораздо печальнее. Вернуть такой автомобиль и забрать свои кровные обратно получается значительно реже, а в ряде случаев и вовсе невозможно.

О том, как не попасть впросак при покупке машины с рук, «За рулем» ранее подробно объяснил.