Для чего российские водители покупают «убитые» иномарки

Спрос на битые авто вырос на 25%, при этом они дешевле новых деталей в три раза

В России стремительно набирает популярность необычный тренд: автомобилисты все чаще покупают сильно поврежденные в ДТП и не подлежащие восстановлению иномарки.

Их называют донорами – под смятым металлом нередко скрываются исправные двигатели, коробки передач, оптика и электроника. В условиях подорожания оригинальных запчастей и сбоев в поставках такая стратегия становится экономически оправданной.

Раньше битые авто интересовали, в основном, перекупщиков. Сегодня же, по словам генерального директора компании Migtorg Александра Короткова, этот сегмент переживает второе рождение.

Прагматичные владельцы Kia K5 или BMW 3 Series, узнав, что замена силового агрегата в сервисе потянет на 200-300 тысяч рублей только за детали, идут на аукционы. Там за аналогичную сумму можно приобрести поврежденный автомобиль той же модели и снять с него все необходимое – от мотора до датчиков.

Остатки затем либо продают, либо оставляют про запас. Старая гаражная практика хранения «запасного» авто превратилась в полноценный и весьма прибыльный рынок. В итоге битый седан или кроссовер становится мобильным складом комплектующих, а его покупка нередко оказывается выгоднее, чем приобретение деталей по отдельности.