Полный привод, автомат — новый российский кроссовер уже скоро в салонах

ESTEO MX: старт продаж в дилерском центре «АвтоСпецЦентр Химки» летом 2026 года

Этим летом на российском рынке официально стартуют продажи среднеразмерного премиального кроссовера ESTEO MX. Первыми новинку увидят посетители конкретного дилерского центра – ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки. Именно туда модель доставят сразу после начала продаж.

Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор. Его мощность – 197 лошадиных сил, работает он в связке с 8-диапазонным автоматом. Полный привод, разумеется, предусмотрен. Клиренс достигает 210 мм – для кроссовера это солидный показатель. Плюс производитель добавил расширенный зимний пакет: двигатель можно запустить удаленно, а салон – прогреть или охладить через приложение на смартфоне. В общем, комфорт на любой случай продумали.

Esteo MX

Что расшифровывается как ESTEO? На самом деле, это не случайный набор букв. Название сложили из латинских слов est и eo – они переводятся как «существовать» и «путь». Правда, есть и другая версия: каждая буква обозначает одну из ценностей бренда – эстетику, статус, технологии, эмоции и опережение. Инженеры, между прочим, особенно гордятся тем, что интерьер выглядит безупречно и при этом сочетается с самыми современными решениями.

Производство машины уже развернули на площадке холдинга АГР в Шушарах. Перед запуском линию серьезно модернизировали: заменили инженерные системы, поставили высокотехнологичное оборудование, перепрограммировали роботов на участке нанесения стекольного клея и обновили конвейер с манипуляторами. Благодаря этому выпуск новой модели стартовал без остановки остальных машин.

Esteo MX

На заводе вовсю применяют роботизированные комплексы, автоматические системы управления, беспилотные транспортеры AGV и цифровых контролеров качества. Все основные этапы сборки завязаны в единую систему контроля – как производственного, так и динамометрического. По задумке, это должно гарантировать высокую точность и стабильное качество.

Ольга Антюшина, директор дивизиона «АвтоСпецЦентр Химки»:

– Слоган бренда «Искусство жить» проявляется в каждой детали. У клиентов дилерского центра ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки будет возможность одними из первых протестировать внедорожник MX в реальных дорожных условиях и лично оценить все преимущества бренда. Покупка ESTEO MX – это выбор без компромиссов между комфортом и безопасностью.

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