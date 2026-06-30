В России изменили систему расчета ремонта по ОСАГО

Банк России утвердил новые правила расчета выплат по ОСАГО с 11 июля

С 11 июля 2026 года вступает в силу обновленный порядок расчета страховых выплат по ОСАГО, о чем официально сообщил регулятор. Изменения напрямую коснутся методики, по которой оценивается стоимость деталей и расходников при ДТП.

Ключевых нововведений несколько. При расчете средней цены оригинальной запчасти больше не будут брать в расчет аналоги, которые на 70% и более дешевле оригинала – это должно сделать выплаты более адекватными реальным затратам. Помимо этого стоимость расходных материалов для ремонта станут считать без оглядки на скидки – то есть по их полной рыночной цене. А вот для одноразовых деталей – уплотнителей, наклеек и тому подобного – у страховщиков развязали руки: раньше они могли покрыть лишь 2% от стоимости заменяемых запчастей, теперь же вправе включать такие траты целиком.

По оценке Центробанка, внедрение новых правил, в среднем, поднимет выплаты по ОСАГО на 10%. Впрочем, это не единственное грядущее изменение на рынке «автогражданки»: напомним, запуск системы фиксации наличия полиса с помощью дорожных камер запланирован на октябрь 2026 года.

О других нововведениях для водителей с июля «За рулем» уже рассказывал.