Стартовали продажи обновленной версии популярного рамного пикапа

«Грейт Волл Мотор Рус» начал продажи нового GWM Poer с МКПП: цена и оснащение

Российский офис «Грейт Волл Мотор Рус» сообщил о старте продаж модернизированного пикапа GWM Poer – на этот раз с механической коробкой передач. Новинка уже доступна в дилерских центрах.

Машина предлагается в исполнении «Комфорт». Под капотом может быть как бензин, так и дизель. За базовую версию просят 3 449 000 рублей. Привод – подключаемый Part-Time, плюс понижающая передача и блокировка заднего дифференциала.

GWM Poer

Расходы на топливо будут зависеть от выбора двигателя. Бензиновый турбомотор 2.0 выдает 218 лошадиных сил, дизельный агрегат того же объема – 163 силы. Грузоподъемность пикапа достигает 975 кг, а буксировать с ним можно прицеп массой до 2250 кг (с тормозами).

Внешность модели также пересмотрели. В обновлении появились светодиодная оптика, другая решетка радиатора, легкосплавные 17-дюймовые диски и защитные пластиковые накладки. На заднем борту теперь красуется выштамповка с названием бренда.

Что касается интерьера, тут все довольно скромно: аналоговая приборная панель с 3,5-дюймовым экраном. Зато мультимедиа – с большим 12,3-дюймовым дисплеем. В списке оснащения есть климат– и круиз-контроль, бесключевой доступ и кресла с экокожей.

GWM Poer

В качестве бонуса – зимний пакет: обогрев руля, передних сидений, зеркал и даже зоны покоя стеклоочистителей.

Интересно, что версия на механике оказалась на 250 тысяч рублей дешевле, чем самый доступный Poer с автоматической трансмиссией. Такой автомобиль в комплектации «Оптимум» (с восьмиступенчатым автоматом) стоит уже 3 699 000 рублей, но доступен исключительно с бензиновым двигателем.

А вот дизельных версий с автоматом не предусмотрено вовсе – их продают только в максимальной комплектации «Премиум». Цена вопроса – от 3 999 000 рублей.

Примечательно, что по итогам 2025 года именно GWM Poer стал лидером продаж среди дизельных машин в России. За прошлый год было реализовано 1938 таких пикапов.

О том, на что обратить внимание при покупке китайского авто, «За рулем» недавно рассказывал.