Как смешивание бензина влияет на китайские, корейские и европейские машины

Эксперт Панченков объяснил, опасно ли смешивать бензин для иномарок

Многие автовладельцы переживают, что если залить в бак бензин от разных производителей или хотя бы смешать 95-й с 92-м, мотор тут же «скажет спасибо» капитальным ремонтом. Но на деле, по словам специалистов, паника излишня.

Эксперт Юрий Панченков напоминает простую истину: бензин – это по сути смесь углеводородов. Разные его виды с точки зрения химии ничем не мешают друг другу и спокойно перемешиваются в баке без осадка и прочих страшилок.

Главное, на что советует обращать внимание вице-президент Союза автосервисов Александр Пахомов, – это октановое число. Именно оно должно строго соответствовать тому, что прописано производителем в инструкции к автомобилю. «Не важно, итальянец ваш мотор или китаец, – говорит он. – Процесс сгорания топлива везде идентичен. Давайте двигателю то, что он просит, и он будет работать».

Принято считать, что китайские авто хуже реагируют на смену топлива, а немецкие – лучше. Однако эксперты разрушают и этот стереотип. Страна сборки тут ни при чем. Куда важнее конструкция самого мотора, его форсировка и настройки электроники.

Правда, есть нюанс: некоторые компании адаптируют свои машины под наш рынок. Панченков поясняет, что китайцы, например, часто везут в Россию версии двигателей с чуть меньшей степенью форсировки. «Они же понимают, какое топливо может оказаться в баке у нашего водителя, – и заранее готовят мотор к тяжелым условиям», – уточняет эксперт. Тем не менее прямой зависимости между флагом на капоте и устойчивостью к смешиванию бензина не существует.

Отдельная тема – турбированные двигатели. Они живут под гораздо большими нагрузками, и качество топлива тут выходит на первый план.

По словам Панченкова, если залить плохой бензин в атмосферный мотор, последствия проявятся постепенно – в виде отложений и нагара. А вот на турбине проблемы могут возникнуть в разы быстрее. Требования к топливу на таких машинах существенно жестче.Для атмосферников долгая заправка «левым» бензином грозит закоксовкой колец и последующим дорогим ремонтом, но процесс этот, как правило, затяжной.

Итак, главный итог от обоих экспертов: не смешивание бензина – вот враг мотора, а его неизвестное происхождение.

Как поясняет Панченков, на сомнительных заправках велик риск нарваться на топливо, октановое число которого «накручено» дешевыми присадками. Это действительно губительно для любого мотора.Единственный рабочий способ обезопасить себя – лить бензин на проверенных сетевых заправках и следовать рекомендациям производителя. В этом случае остатки разных марок топлива в баке не представляют никакой угрозы, будь то китайский паркетник, корейский седан или европейский хэтчбек.

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