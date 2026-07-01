Во сколько обойдется каско и ОСАГО на возрожденную Волгу

Страховка для Volga: сколько стоит полис для опытного и начинающего водителей

В разгар лета 2026 года громкий инфоповод – наконец-то, стартовали официальные продажи автомобилей возрожденной марки Volga. Первые машины уже добрались до крупных дилерских центров и доступны для покупателей. Редакция Autonews.ru решила выяснить, сколько в реальности придется отдать за страховку владельцам новинок – от опытного москвича до новичка из Краснодарского края.

Расчеты делали для двух типов водителей: мужчина 43 лет с 15-летним стажем, живущий в Москве (женат, дети есть, аварий не было), и 23-летний парень из Краснодарского края со стажем всего три года, без происшествий. Оба гаража не имеют, машину паркуют на улице. Владельцы одного возраста и стажа, но живущие в разных регионах, получат совершенно разные цифры – это нормально.

Стоит сразу предупредить: все приведенные цифры – приблизительные. На конечную цену ОСАГО и каско влияет множество факторов: модель, год выпуска, мощность двигателя, возраст и стаж водителя. Для каско еще важна стоимость самого авто, набор рисков и прочие детали. Для ОСАГО размер премии определяется базовой ставкой от страховой компании и коэффициентами Центробанка (регион, мощность, возраст, стаж, коэффициент бонус-малус).

Страховка на бизнес-седан Volga C50

Volga C50 – это переднеприводный седан с 2,0-литровым мотором (150 или 200 л.с.), 7-ступенчатым роботом и ценой от 2 899 000 рублей за версию «Стандарт». В компании «Совкомбанк Страхование» подсчитали: ОСАГО на базовую 150-сильную версию для опытного водителя обойдется в 5802 рубля. Начинающему автомобилисту придется заплатить уже 9044 рубля.

С 200-сильным мотором суммы ожидаемо растут: опытный заплатит 6631 рубль, начинающий – 10 336 рублей. В «Совкомбанк Страховании» это подтвердили.

Свою версию расчетов по ОСАГО для Volga C50 предоставили и в компании «МАКС». Как отметил советник гендиректора по экономике и финансам Михаил Косенко, базовая ставка может меняться в рамках коридора от 1399 до 8665 рублей, установленного ЦБ. Получилось вот что.

Для москвича со стажем 15 лет: с мотором 150 л.с. – 5970,05 рубля, с мотором 200 л.с. – 6822,91 рубля. Для краснодарца со стажем три года: с мотором 150 л.с. – 11 092,36 рубля, с мотором 200 л.с. – 12 676,98 рубля.

Самые дешевые полисы, правда, с оговорками, нашлись у «СберСтрахования». Опытному столичному автомобилисту там предлагают ОСАГО всего за 5223 рубля. А вот начинающий водитель из Краснодарского края в этой же компании заплатит целых 14 675 рублей – это дороже, чем у других опрошенных страховщиков.

Коэффициент бонус-малус напрямую завязан на том, сколько раз водитель попадал в аварии по своей вине за предыдущий страховой период. Этот параметр обновляется раз в год. Суть проста: чем реже случаются ДТП, тем дешевле обходится полис.

Каско: где разница в цене максимальная

С добровольным страхованием все гораздо серьезнее. Если опытный водитель захочет оформить полис «ущерб + хищение» в «РЕСО-Гарантия», ему придется выложить 76 475 рублей. А вот для новичка из Краснодарского края покупка каско обернется куда более внушительной суммой – 166 155 рублей. Каско страхует не только от ДТП: под защиту попадает ущерб от падающих деревьев, молнии, града и даже угон. Важный нюанс: при покупке машины в кредит каско обязательно.

В «Ренессанс Страховании» предлагают два варианта: с франшизой виновника в 30 тысяч рублей (если в ДТП виноват клиент, сумма франшизы вычитается) за 62 396 рублей и без франшизы – за 88 337 рублей. Для молодого водителя из Краснодара те же опции стоят 102 530 и 156 324 рубля соответственно.

Цифры по каско из других компаний тоже разнятся. Москвич со стажем 15 лет: в «МАКС» 65 807 рублей, в «Совкомбанк Страховании» – 122 720 рублей, а в «СберСтраховании» – всего 51 550 рублей. Для водителя со стажем три года из Краснодарского края расклад такой: «МАКС» – 126 976 рублей, «Совкомбанк Страхование» – 196 790 рублей, а в «СберСтраховании» – 77 640 рублей.

Volga K40: другие характеристики

Еще одна новинка – кроссовер Volga K40. Он оснащен 1,5-литровым мотором (147 л.с.), таким же роботом и передним приводом. Средняя комплектация «Комфорт» стоит 3 049 000 рублей. Цены на страховку для этой модели, скорее всего, будут близки к стоимости полиса для владельца седана, хотя точные цифры зависят от конкретной страховой компании и региона.

О том, как изменится расчет выплат по ОСАГО, «За рулем» ранее рассказывал.