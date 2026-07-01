В России изменили схему расчета расходов на ремонт по ОСАГО: что будет с ценами?
Для автовладельцев готовятся изменения, которые напрямую отразятся на кошельке. Банк России официально опубликовал обновленный порядок вычисления трат на восстановление машин по полисам ОСАГО. Регулятор обязывает страховщиков пересмотреть подходы к оценке ущерба.
По сути, с 11 июля 2026 года вступят в силу новые принципы. Теперь при подсчете средней цены запчасти нельзя будет учитывать различные скидки. Больше того, из расчета исключаются аналоги, если их стоимость более чем на 70% ниже оригинальной детали. Придется страховым компаниям также включать в смету ремонта все одноразовые элементы – те же уплотнители, наклейки и прочие расходники, которые раньше могли игнорировать.
Правда, сами справочники, которыми пользуются страховщики, РСА должен утвердить только в течение трех месяцев. А вот на деле нововведения ударят по карману страховых компаний, а не клиентов. В ЦБ подсчитали, что средняя выплата по ОСАГО подрастет примерно на 10%. Между прочим, именно столько водители смогут получить сверху при обращении за возмещением.
Ранее «За рулем» подробно разобрал новые правила расчета ремонта по ОСАГО.
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