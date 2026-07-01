В России изменили схему расчета расходов на ремонт по ОСАГО: что будет с ценами?

Центробанк установил новый порядок расчета расходов на ремонт авто по ОСАГО

Для автовладельцев готовятся изменения, которые напрямую отразятся на кошельке. Банк России официально опубликовал обновленный порядок вычисления трат на восстановление машин по полисам ОСАГО. Регулятор обязывает страховщиков пересмотреть подходы к оценке ущерба.

По сути, с 11 июля 2026 года вступят в силу новые принципы. Теперь при подсчете средней цены запчасти нельзя будет учитывать различные скидки. Больше того, из расчета исключаются аналоги, если их стоимость более чем на 70% ниже оригинальной детали. Придется страховым компаниям также включать в смету ремонта все одноразовые элементы – те же уплотнители, наклейки и прочие расходники, которые раньше могли игнорировать.

Правда, сами справочники, которыми пользуются страховщики, РСА должен утвердить только в течение трех месяцев. А вот на деле нововведения ударят по карману страховых компаний, а не клиентов. В ЦБ подсчитали, что средняя выплата по ОСАГО подрастет примерно на 10%. Между прочим, именно столько водители смогут получить сверху при обращении за возмещением.

Ранее «За рулем» подробно разобрал новые правила расчета ремонта по ОСАГО.