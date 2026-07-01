Geely Coolray заиграл новыми красками: к лиловому добавили 2 новых цвета

Кроссовер Geely Coolray получил новые оттенки: белоснежный и стальной

Городской паркетник Coolray, который до сих пор предлагался исключительно в эпатажном лиловом перламутре Unicorn Grey, получил еще два классических, но не менее эффектных оттенка – белоснежный Crystal White и сдержанный стальной Magnetic Grey.

Расширение палитры цветов не повлияло на «характер» модели. Автомобиль по-прежнему поставляется в России только в одной, но максимально богатой комплектации Exclusive, которая подчеркивает спортивный силуэт кроссовера.

Под капотом у Кулрея 1,5-литровый турбированный мотор с четырьмя цилиндрами, выдающий 147 л.с. и 270 Н*м крутящего момента.

Geely Coolray в держанном стальном цвете Magnetic Grey

Сочетается мотор с 7-ступенчатой преселективной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. В городском потоке и на трассе двигатель в среднем потребляет всего 6,5 литра на 100 км.

Geely Coolray в держанном стальном цвете Magnetic Grey

Рекомендованная цена на Geely Coolray стартует от 2 894 990 рублей, а с учетом действующих спецпредложений сумму можно снизить до 2 744 990 рублей.

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