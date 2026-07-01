Кроссовер BMW X5 пятого поколения: чем удивит новинка

BMW представила пятое поколение кроссовера X5

Баварский автопроизводитель официально представил кроссовер X5, который сменил поколение и получил достаточно обновлений. Речь не только про внешность или технику, но и про множество необычных деталей, на которые стоит обратить внимание.

Дизайн новинки решен в фирменной концепции Neue Klasse. Автомобиль получил подчеркнуто вертикальную переднюю часть, решетку радиатора с подсветкой Iconic Glow и полностью новую светодиодную оптику. Внутри нее скрыты X-образные световые элементы, стилизованные под пропеллеры – смотрится действительно необычно.

BMW X5

Дверные ручки здесь тоже особенные. Система BMW Winglets устроена так, что достаточно просто коснуться выемки, как электропривод сам открывает дверь. Никаких рывков или лишних движений.

Для новинки подготовили 11 цветов кузова и колесные диски, которые впервые для этой модели могут достигать 23 дюймов. Самой мощной модификацией станет BMW X5 M60e xDrive. Тем, кто хочет больше агрессии, помогут пакеты M Sport и M Sport Pro, кардинально меняющие облик кузова.

BMW X5

За доплату доступны аксессуары линейки M Performance. В их числе: карбоновый сплиттер спереди, черный спойлер на крыше, задний диффузор из арамида, зеркальные корпуса из того же материала, а также эксклюзивные диски и детали отделки интерьера.

Что касается салона, здесь полная переработка концепции. Внутри стало куда меньше деталей, все подчинено принципу минимализма с четкой ориентацией на водителя. Особого внимания заслуживают материалы: впервые в качестве декора предлагают настоящий сланец, не считая стеклянных вставок.

Главная технологическая новинка

Ключевой «фишкой» внутри стала мультимедийная система BMW Panoramic iDrive. Работает она на базе BMW Operating System X и включает сразу несколько компонентов. Это центральный экран новой формы, проекционный 3D-дисплей Head-Up Display, а также панорамный дисплей BMW Panoramic Vision, информация с которого выводится на всю ширину лобового стекла. Рулевое колесо также изменило дизайн, а пассажирский экран впервые доступен для X5 как опция.

Вдобавок салон оснастили светодиодной декоративной подсветкой, которая тянется вдоль панелей и дверей.

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