Названы самые популярные автомобили в разных регионах России

«Авито Авто»: в Москве популярны китайские авто, а в регионах — российские

Единых предпочтений у россиян на рынке новых автомобилей сегодня нет. Если жители Москвы и Санкт-Петербурга делают ставку на китайские кроссоверы, то в городах Урала и Поволжья сохраняется высокий спрос на более доступные отечественные и локализованные модели, сообщили эксперты «Авито Авто».

В 2026 году в Москве лидером по популярности среди новых автомобилей стал китайский кроссовер Haval Jolion. Следом, по данным экспертов, расположились кроссоверы SWM G05 Pro и G01F. В пятерку самых востребованных автомобилей столицы вошли также Geely Monjaro и Haval M6.

В Санкт-Петербурге предпочтения покупателей частично совпадают со столичными, указали аналитики. В рейтинг вошли Haval Jolion и M6 вместе с Geely Monjaro, а также Belgee X70 и Solaris HC.

В таких крупных городах, как Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск и Уфа в список популярных автомобилей вошли следующие модели: Lada Granta, Vesta и семейство «Нива», Tenet T4 и T7, Jetour Dashing, Solaris HC, Haval Jolion, Omoda C5 и «Москвич 3». А в Краснодаре помимо моделей Tenet в топ попали Exeed RX, Hongqi HS3 и Evolute i-Space.

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