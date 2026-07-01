Россияне начали скупать битые машины: чем обоснован такой интерес?

Спрос на битые иномарки Kia и BMW вырос из-за дороговизны запчастей и двигателей

Когда с запчастями беда, а ремонт становится золотым, водители все чаще присматриваются к разбитым машинам. После серьезных аварий такие авто превращаются в настоящий кладезь деталей – двигатели, коробки передач, оптика, кузовные элементы и электроника. Раньше покупка «битка» была уделом только перекупщиков или отчаянных энтузиастов, но сейчас сегмент массово набирает обороты.

По сути, это старая схема, получившая второе дыхание. Страховые компании списывают иномарки категории «тотал» как нерентабельные для восстановления. Однако под помятым кузовом нередко скрываются полностью исправные агрегаты. Такой поврежденный седан или кроссовер становится складом запчастей на колесах: снял нужное для своей «ласточки» – остальное либо продал, либо оставил на черный день.

Глава компании Migtorg Александр Коротков объяснил логику владельцев.

«Когда человек с Kia K5 или BMW 3 Series узнает, что замена двигателя или коробки в сервисе вытянет 200-300 тысяч только за детали, он ищет другие пути. И находит – покупает битое авто той же модели с аукциона. За цену одной запчасти получает целого донора с мотором, КП, электроникой и оптикой», – рассказал Коротков.

Показательно, что в последние пять минут аукционов по таким лотам количество ставок на четверть выше, чем по обычным целым машинам. Получается, гаражная практика «донора про запас» переросла в полноценный и весьма прибыльный рынок. Выгодно ли это? В ряде случаев купить битую машину действительно дешевле, чем собирать комплектующие по отдельности – особенно если речь о современных иномарках.

Ранее «За рулем» детально разбирал риски покупки аварийных автомобилей.