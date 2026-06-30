Можно ли спасти автомобиль, утонувший в подземном паркинге или в луже

Юрист Хохрин рассказал, что делать, если машина утонула в подземном паркинге

В Тюмени из-за мощных ливней затопило подземный паркинг жилого комплекса «Корней».

В ловушке оказались больше полусотни машин – вода ушла под «с головой». На деле это не единичный случай: в июне «потоп» парализовал Москву, похожая история приключилась и в Краснодаре. Что делать собственникам авто, которые попали в такую передрягу?

Первое и самое главное – не вздумайте заводить мотор, пока машина стоит в воде. По словам специалистов, это гарантированный гидроудар с тяжелыми последствиями для двигателя. Многие думают, что шноркель спасет, но нет: эта труба помогает на мелком броде и на маленькой скорости, а вот при длительном «купании» от повреждения проводки и электроники она не защитит.

«Обязательно зафиксируйте сам факт затопления. Сделайте фото с привязкой к месту и времени – чтобы было видно уровень воды, повреждения и обстановку вокруг. Все это же, но уже письменно, нужно внести в акт осмотра, который составляется вместе с представителями компании, эксплуатирующей подземный паркинг. Плюс звоните в аварийно-диспетчерскую службу – пусть зарегистрируют инцидент в журнале заявок», – советует профессор Высшей школы права Югорского госуниверситета Сергей Хохрин.

Кстати, если авто еще не скрылось под водой целиком, ставьте коробку на нейтралку и тащите его на сушу. Чем быстрее – тем выше шансы. После этого отключайте клеммы от аккумулятора, напоминают автоэксперты.

Как оценить ущерб и на что рассчитывать

В компании ГК АвтоСпецЦентр говорят: примерно 90% утопленников можно восстановить, но на это уйдут месяцы. Цена вопроса сильно зависит от того, насколько серьезно залило авто. Если вода просочилась внутрь, но не дошла до мотора и сидений, ремонт обойдется от 50 тысяч рублей. А вот если машина нырнула «с головой» – жидкость залила салон, багажник и подкапотное пространство – то сумма может достигнуть половины стоимости самого авто. И это еще не гарантия: главная беда – скрытая коррозия в проводке, которая вылезет через несколько месяцев.

«Дальше нужно оценивать ущерб. Можно сделать это самостоятельно – нанять специализированную компанию, – либо потребовать, чтобы этим занялась управляющая организация, если речь о паркинге в жилом доме», – рассказывает член Свердловской гильдии адвокатов Александр Татаринов.

Впрочем, автоюрист Кирилл Форманчук уверен: лучше лично контролировать процесс, а расходы на оценку потом включить в сумму компенсации, которую будете требовать.

Ситуация в Тюмени и путь к компенсации

В тюменском паркинге УК сама оплатила услуги оценщиков. Часть пострадавших от такого варианта отказались – в том числе семья Камаловых, у которой пострадали сразу три машины: NIVA, Mercedes-AMG и BMW 5. Они решили действовать сами. По словам Владислава, после осмотра эксперты озвучили почти девять миллионов рублей – это стоимость Mercedes и BMW, которые восстановлению не подлежат, плюс ремонт NIVA (еще 700 тысяч рублей, но она «еще побегает»).

«Мы, жильцы дома, объединились. Заказали строительную экспертизу, чтобы понять, кто виноват. Многие владельцы машин, я в их числе, уже отправили досудебные претензии в УК и застройщику – требуем возместить ущерб», – пояснил автовладелец.

Эксперты рекомендуют прикладывать ко всем обращениям копии акта осмотра, документов на машину, оценку ущерба, квитанции на вызов эвакуатора и чеки. Если УК не согласится на мировую, останется только суд. Правда, как считает Кирилл Форманчук, тяжбы могут затянуться на годы, так что денег пострадавшие дождутся не скоро.

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