На рынок вышел новый кроссовер уровня Креты, но намного дешевле

В Мумбаи прошла премьера кроссовера Tata Sierra EV с ценой от 1,55 млн рублей

В Мумбаи накануне устроили показ нового электрического кроссовера индийской марки Tata – Sierra EV. Модель выкатили сразу в пяти вариантах исполнения, причем цена на нее стартует с 18,79 лакха рупий (это примерно 1,55 млн рублей по текущему курсу). А вот полноприводная модификация доступна исключительно в топе и обойдется уже в 22,79 лакха рупий, или 1,88 млн рублей.

Tata Sierra EV

По части электронных помощников новинка не разочаровывает: тут и адаптивный круиз-контроль с автоматическим удержанием дистанции, и система экстренной остановки, и ассистент удержания в полосе. Кстати, электроника сама переключает дальний свет на ближний, плюс имеется предупреждение о помехах при движении задним ходом – все, как у более дорогих конкурентов.

Под капотом, а точнее – под днищем, у базового Sierra стоит один электромотор на 235 л.с. и батарея на 63 кВт·ч. Этого хватает, чтобы проехать без розетки до 565 км. Но если взять топовую версию, то там уже два двигателя: 138 и 206 «лошадей», аккумулятор побольше – 75 кВт·ч, а запас хода подскакивает до 665 км. Плюс полный привод открывает доступ к шести внедорожным режимам и специальной функции Boost Mode, которая временно подкидывает мощности и момента.

Интерьер Tata Sierra EV

Салон у кроссовера – прямо-таки выставка экранов. Tata установила три дисплея: центральный и пассажирский тачскрины на 12,3 дюйма каждый, плюс приборная панель на 10,25 дюйма. Вдобавок идет проекционный дисплей, который умеет выводить 19 разных показателей. Не обошлось и без приятных мелочей: панорамная крыша, вентиляция передних кресел, двухзонный климат-контроль и аудиосистема на 12 динамиков.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о других электрических новинках на российском рынке.