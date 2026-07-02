Новый Volkswagen Tiguan готовится к дебюту: подробности

Прототип Volkswagen ID.Tiguan впервые сфотографировали без камуфляжа

ID.Tiguan – новый электрический кроссовер от Volkswagen – впервые заметили на дорожных испытаниях, причем без камуфляжа. Фотошпионам удалось заснять машину вживую, и выглядит она весьма неожиданно.

Судя по опубликованным Carscoops снимкам, кузов новинки, по сути, позаимствован у ID.4. Однако немецкие инженеры не стали оставлять все как есть: они внесли ряд изменений в экстерьер, так что перед нами может оказаться финальный вид серийного Tiguan.

Спереди модель обзавелась переработанным бампером с боковыми шторками и воздухозаборником, украшенным горизонтальными планками. В центре – блок с электронными датчиками, что намекает на обилие «умных» систем. Боковые двери – совершенно новые, с выступающими ручками, а снизу красуется обтекаемая облицовка, в то время как у ID.4 на этом месте – черный пластик. Сзади установили иную дверь багажника, вдоль которой растянулся сквозной фонарь.

Учитывая столь серьезную переработку кузова, салон, скорее всего, тоже не оставили без внимания. Хотя официальных данных пока нет, можно ожидать новые дисплеи и другие элементы управления.

Платформа для новинки – MEB+ (та же, что ляжет в основу многих будущих моделей концерна). Как пишет портал, ID.Tiguan предложат с двумя вариантами батарей: на 58 и 79 кВт·ч. Двигатели обещают улучшенные, правда их характеристики держат в секрете. Более детальная информация о кроссовере появится ближе к 2027 году.

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