Юрист рассказал, как водителю защититься от пешеходов-подставщиков

Юрист Свечников: водителям нельзя давать деньги пешеходам–автоподставщикам

Если водитель попал в ситуацию с подставным пешеходом, лучше сразу прекратить любые переговоры о деньгах и набрать номер ГИБДД. Такое правило озвучил старший преподаватель РЭУ имени Плеханова Владимир Свечников.

По его словам, афера выглядит классически. Злоумышленник высматривает автомобиль, движущийся на низкой скорости во дворе или у перехода. В последний момент он сам бросается на кузов, подставляет ногу под колесо и разыгрывает удар. Затем предъявляет заранее сделанную ссадину и требует наличные, угрожая заявлением в полицию.

Свечников подчеркнул: мошенники давят на страх перед уголовным сроком, хотя по статье 264 УК РФ наказание грозит лишь при тяжком вреде здоровью. Обычная ссадина к таким последствиям не относится – максимум это попадает под статью 12.24 КоАП (легкий или средний вред). «Деньги на месте не передаются ни при каких обстоятельствах, ведь наличность подтверждает версию о наезде и открывает дорогу для повторного шантажа», – пояснил юрист.

Любопытно, что попытка выманить средства угрозой заявления – это уже чистой воды вымогательство по статье 163 УК РФ. А инсценировка происшествия для наживы тянет на «Мошенничество» (статья 159).

Что делать, если все же столкнулись с таким? Вызывайте инспекторов и оформляйте все как обычную аварию. Уезжать ни в коем случае нельзя – иначе «светит» ответственность по статье 12.27 КоАП за оставление места ДТП. Пока ждете, фиксируйте на телефон положение машины, отсутствие повреждений и поведение второго участника.

Свечников отметил, что главный аргумент в споре – видеорегистратор. Запись наглядно показывает, как именно произошел контакт. А криминалистическая экспертиза определит: то ли реальный наезд, то ли человек сам кинулся под колеса. «Когда обман вскрывается, ложное заявление оборачивается против автора по статье 306 УК РФ о заведомо ложном доносе», – резюмировал он.

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