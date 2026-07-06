Полгода на ускорение: как столичная зарядная сеть шагнула в будущее

Развитие электроинфраструктуры Москвы — 400 станций, 250 тысяч сессий и два хаба

Первая половина 2026 года стала для московских владельцев электрокаров временем серьезных инфраструктурных перемен.

С января по июнь на объектах проекта «Энергия Москвы» пользователи провели около 250 тысяч зарядных сессий, и более 4 тысяч из них пришлись на новые зарядные хабы столицы, что наглядно демонстрирует растущий интерес к высокоскоростным форматам.

За шесть месяцев город разместил 66 новых зарядных станций в 21 районе, благодаря чему общее количество электрозарядных станций превысило 400 единиц, причем 94 из них теперь обладают мощностью 150 киловатт, позволяющей пополнять батарею в разы быстрее.

Помимо точечных установок, были введены в эксплуатацию два полноценных зарядных комплекса для электромобилей – «Измайловский» в Восточном административном округе и «Волоколамский» в Северо-Западном. Кроме того, еще 63 станции появились в городе в рамках инвестиционных контрактов, что подтверждает активное участие частного бизнеса в развитии зарядной сети.

Найти ближайшую свободную станцию, заранее забронировать ее и оплатить сессию по-прежнему можно в мобильном приложении «Московский транспорт», где весь процесс занимает считаные минуты.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Популярность электротранспорта растет, поэтому мы активно расширяем зарядную инфраструктуру в столице, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин. Только в рамках проекта «Энергия Москвы» установили уже более 400 ЭЗС и 4 зарядных хаба.

Также для водителей электромобилей организовали удобные зарядные посты более чем в 100 районах города».

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