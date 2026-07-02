Новый дешевый кроссовер Mazda: что о нем известно

Mazda выпустила новый бюджетный кроссовер для города

Новая Mazda Flair отличается от Suzuki Hustler только дизайном кузова. Но японские автомобилисты положительно отозвались о данном кроссовере. Они заявили, что внешне Flair выглядит более привлекательно, чем Hustler. Оба кроссовера представлены в одной ценовой категории. За новинку от Mazda запросили от 1 610 400 иен, что в пересчете по курсу составляет 772 000 рублей.

Японская компания расширила для Flair палитру оттенков кузова и добавила в базовую комплектацию систему предотвращения столкновений. Она сочетается с монокулярной камерой и миллиметровым радаром. Благодаря им электроника предотвращает столкновения не только с автомобилями, но и велосипедистами и пешеходами, в том числе при повороте на перекрестке. Также кроссовер оснастили системой торможения на низкой скорости.

В следующих версиях появляется адаптивный круиз-контроль, дополняемый функциями удержания в полосе и контроля слепых зон. Во всех комплектациях предусматриваются автоматически складывающиеся боковые зеркала и электрический стояночный тормоз. За доплату покупатели Flair получают камеры кругового обзора и навигацию. Японская новинка оснащается прежним 0,66-литровым двигателем, выдающим до 49 л.с. С ним сочетаются вариатор и опциональный полный привод.

Mazda Flair

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