Как за несколько секунд избавиться от раскаленного воздуха внутри машины

Этот простой прием поможет охладить салон авто быстрее кондиционера

В жару салон припаркованной машины нагревается особенно сильно, поэтому садиться в автомобиль становится очень некомфортно.

Обычно первой реакцией водителя становится включение кондиционера. Однако этот способ не всегда оказывается самым быстрым или самым эффективным для моментального охлаждения салона. Есть и другое решение проблемы, которое помогает заметно быстрее избавиться от раскаленного воздуха внутри машины. У этого метода есть научное объяснение.

Суть приема заключается в том, чтобы опустить стекло с противоположной стороны от водительского места, а затем несколько раз быстро открыть и закрыть водительскую дверь.

На первый взгляд такой способ выглядит странно, но его эффективность объясняется физикой движения воздуха. При резком открывании и закрывании двери создается перепад давления: дверь выталкивает часть воздуха наружу и формирует зону пониженного давления. В результате горячий воздух из салона начинает быстро выходить наружу.

Через открытое окно в это время внутрь поступает свежий воздух, который вытесняет оставшийся нагретый воздух. Такой способ занимает всего несколько секунд и позволяет очень быстро проветрить автомобиль.

Ранее «За рулем» рассказал о надежном японском кроссовере за миллион рублей.