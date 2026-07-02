Вторичный рынок мотоциклов в России вырос впервые в этом году: свежая статистика

Вторичный рынок мотоциклов в России вырос на 20% по итогам мая 2026 года

Мотоциклы с пробегом в России наконец-то начали покупать активнее. Агентство « Автостат» подсчитало: в мае 2026-го было продано почти 23 тысячи единиц такой техники – это сразу на пятую часть больше, чем в том же месяце прошлого года. Похоже, сезон все-таки взял свое.

Заместитель начальника отдела аналитики агентства Дмитрий Ярыгин поясняет: до мая ситуация была удручающей. С января по апрель вторичный рынок мотоциклов стабильно проседал – динамика шла в минус. И вот только в последний месяц весны случился перелом.

Кстати, структура спроса вполне предсказуема. Более 60% всех сделок в мае закрыли пять марок: японские Honda (4,4 тыс. штук) и Yamaha (3,4 тыс.), Kawasaki (2 тыс.), а также немецкая BMW (1,9 тыс.) и Suzuki (1,9 тыс.). Примечательно, что даже Harley-Davidson сумел перевалить за тысячу – 1,4 тыс. мотоциклов. Все остальные бренды показали результаты заметно скромнее.

Среди конкретных моделей безоговорочный лидер – Honda CBR с 0,9 тыс. проданных экземпляров. За ней идут Honda CB (0,7 тыс.) и, замкнувшая тройку, Suzuki GSX (0,5 тыс.). Причем эти цифры – только за один май.

Если же говорить об итогах первых пяти месяцев 2026 года в целом, то картина выглядит обнадеживающе: за этот период россияне купили 52,5 тыс. подержанных мотоциклов. Это на 5% больше, чем за тот же отрезок 2025-го. Выходит, что вторичка постепенно набирает обороты.

О том, какие модели на вторичке чаще всего переоценивают, «За рулем» недавно рассказал.